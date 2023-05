TSV Landsberg gewinnt - aber Memmingen bleibt vorne

Dreierpack von „Krauti“

Von Thomas Ernstberger schließen

Landsberg - Fußball-Bayernligist TSV Landsberg bleibt weiter nur das „Prinzip Hoffnung“: Die Kreisstädter gewannen am Samstag zwar 3:0 gegen den SV Erlbach, aber der Tabellenzweite FC Memmingen hatte am Freitag bereits einen 1:0-Sieg vorgelegt. Damit bleibt’s für den TSV bei zwei noch ausstehenden Spielen bei einem Fünf-Punkte-Rückstand auf die Allgäuer.

Warum erst jetzt, wo’s wohl zu spät ist? Exakt so, wie die Landsberger gegen Erlbach auftraten, stellt man sich das Spiel eines ambitionierten Bayernligisten vor: Dominanz, Spielfreude, hinten nichts zulassen, früh in Führung gehen, und vorne die Chancen reinmachen. Das ist in Kurzform der Verlauf des vorletzten Heimspiels der Mölders/Hutterer-Truppe gegen den Aufsteiger aus dem Landkreis Altötting. Wenn Landsberg immer so gespielt hätte…dann hätte der TSV nicht gegen die Kellerkinder Dachau oder Türkspor Augsburg verloren, nicht gegen Ismaning, Gundelfingen oder, oder, oder. „So hätte es immer laufen müssen“, sagt Spielertrainer Mike Hutterer, „dann hätten wir jetzt nicht Schalding-Heining zur Meisterschaft und zum Aufstieg gratulieren, dann hätten sie uns die Glückwünsche schicken müssen.“



Landsbergs Matchwinner war mit Steffen Krautschneider ein Mann, der in den letzten Monaten gar kein Stammspieler war (auch hier die Frage: Warum?) und der einen ganz besonderen Glücksbringer dabei hatte: In der Bauchtrage von Mama Simona war „Krautis“ viereinhalb Monate alter Sohn Jonas zum zweiten Mal am Fußballplatz dabei. Das erste Spiel: Das 4:1 in Garching, da machte der Papa zwei Tore, jetzt ließ er es gleich dreimal klingeln. Zwei Spiele, fünf Tore – recht viel besser kann’s nicht laufen. Der fränkische „Tor-Polizist“ ist jetzt mit zwölf Treffern zweitbester Torschütze der Landsberger hinter Sascha Mölders (24). Das 1:0 schon nach zehn Minuten, als Mölders Keeper Sebastian Baier unter Druck setzte und der den Ball verstolperte, das 2:0 (28.) nach schöner Vorarbeit von Daniel Leugner. Pech für die Nummer 19 dann in der 43. Minute: Da verhinderte die Querlatte den Hattrick. Aber Krautschneider schaffte noch den Dreierpack, ließ in der 67. Minute den Erlbacher Keeper aussteigen und schob zum 3:0 ein. Eine sensationelle Leitung des Außenstürmers – „das war ein bockstarkes Spiel von ihm“, lobte Hutterer.



Auf der Tribüne klatschte ein Mann Beifall, der für die kommende Saison bereits zugesagt haben soll: Neben seinem verletzten Spezl Nico Helmbrecht (Oberschenkel) saß – unter einer Kapuze „versteckt“ – Ex-Löwe Nico Karger, der bis Saisonende noch beim FC Deisenhofen unter Vertrag steht. Sein Besuch im Sportpark darf als weiterer Beleg für den bevorstehenden Wechsel des Stürmers nach Landsberg gewertet werden.



Zwei Spieltage vor dem Saisonende steht Schalding-Heining als Meister fest, die besten Chancen auf Relegationsplatz zwei hat der FC Memmingen, der sich gegen Schlusslicht Hallbergmoos zu einem 1:0-Sieg mühte. Landsberg hat sich zwar auf Platz vier verbessert (punktgleich mit dem TSV Kottern und dem nicht aufstiegsberechtigen FC Ingolstadt II), die Aussichten, noch Zweiter werden sind aber bescheiden, obwohl Kapitän Alex Benede und Co. im direkten Vergleich die Nase vorne hätten). Fakt ist, dass der TSV die letzten beiden Spiele (am kommenden Freitag um 18.30 Uhr in Ismaning und am Pfingstsamstag zuhause gegen Ingolstadt II) gewinnen und auf zwei Ausrutscher des Tabellenzweiten (spielt noch auf eigenem Platz gegen 1860 Rosenheim und in Gundelfingen) hoffen muss. Hutterer: „Wir müssen das Maximum herausholen – wenn Memmingen dann einmal Unentschieden spielt und einmal verliert, würde es für uns reichen.“



Die Hoffnung stirbt zuletzt – auch bei den Fußballern des TSV Landsberg.