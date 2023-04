TSV Landsberg-Handballer: Klassenerhalt in Gefahr

Dominik Keller verhinderte in seinem Tor einige Treffer der Gegner und zeigte eine starke Leistung. © Thorsten Jordan

Landsberg – Wieder hat es die 1. Herrenmannschaft der Landsberger Handballer in der Landesliga im Heimspiel gegen die HSG Dietmannsried/Altusried nicht geschafft, eine stabile Leistung auf die Platte zu bringen. Vor allem die hohe Fehlerquote im Angriff bekamen die TSVler nicht in den Griff. Zwar lief es in der zweiten Hälfte etwas besser, nachdem der erste Durchgang misslang. Trotzdem mussten sich die Landsberger mit einem 20:35 geschlagen geben.

Die Gastgeber begannen durchaus mit Schwung und bekamen schnell einen Siebenmeter. Doch der landete nicht im Kasten – und auch die folgenden Chancen führten zu keinem Treffer. Die Gäste hingegen nutzten die Ballgewinne und verwandelten ihrerseits sicher. Die Landsberger mühten sich gegen die offensive Abwehr der HSG und endlich gelang in der elften Minute mit einem schönen Spielzug der erste Treffer.



Die Landsberger schienen sich zu fangen, kämpften sich ins Spiel und spielten gut mit. Die Abwehr stand gegen die Positionsangriffe der HSG und nach einer Viertelstunde stand es 3:6. Bei einer besseren Chancenverwertung wäre auch ein Unentschieden drin gewesen. Doch dann ging im Angriff die Linie wieder verloren, Fehlpässe, technische Fehler und unvorbereitete Würfe führten immer wieder zu Ballverlusten, die die HSG konsequent nutzte: Die meisten ihrer Tore erzielten sie aus Gegenstößen. So richtig zur Normalform fand auf Landsberger Seite niemand. Fast symptomatisch: nur einer von insgesamt fünf Siebenmetern landete im Kasten. Bis zur Pause stand es dann folgerichtig 5:18. Lediglich Dominik Kellers starke Leistung im Tor verhinderte weitere Tore des Gegners.



Nach der Pause konnten die Landsberger zunächst mit mehr Engagement und deutlich weniger Fehlern den Rückstand verkürzen. Zu mehr reichte es aber nicht, das Problem blieb der Angriff. Und auch in der Schlussphase ging die Ordnung im Angriffsspiel wieder verloren. Gegen die aufmerksamen Gäste funktionierte zu wenig und die Gegenstoß-Maschine der HSG lief wieder. Das konnte auch der nach der Pause ins Tor gewechselte Lars Herzfeld trotz guter Leistung nicht verhindern.



„Das war natürlich überhaupt nicht das, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Trainer Dirk Meier nach dem Spiel. „Ein Sieg wäre schon sehr überraschend gewesen, aber so ist es schon sehr deutlich.“ Das einzig Gute sei die Reaktion der Mannschaft nach der Pause und die gute Leistung der Torhüter gewesen, so Meier.



Mit den Ergebnissen des Wochenendes besteht auch rechnerisch kaum noch eine Chance auf den Klassenerhalt. Am Samstag steht um 16 Uhr im Sportzentrum das letzte Heimspiel gegen den TSV Herrsching an – auch keine leichtere Aufgabe.