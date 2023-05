Neuzugang beim TSV

TSV Landsberg siegt 4:1 – Vetter kommt

Von: Thomas Ernstberger

Erstes Saisontor: Spielertrainer Mike Hutterer (r.) traf in Garching zum 3:1. © Erntsberger

Landsberg - Jetzt wird’s spannend für den TSV Landsberg. Der Fußball-Bayernligist gewann 4:1 beim VfR Garching und verbesserte sich damit auf den vierten Tabellenplatz – punktgleich mit dem TSV Kottern und der nicht aufstiegsberechtigten Zweiten des FC Ingolstadt. Der Rückstand auf Relegationsrang 2 beträgt vier Spieltage vor Saisonende nur noch zwei Punkte.

Bessere Vorlagen kann man, wenn man erst am Sonntag spielt, eigentlich nicht bekommen. Man muss sie dann nur verwandeln.



Was Landsberg souverän schaffte: Am Freitag patzte erst mal der aktuelle Tabellenzweite, der FC Memmingen: Die Allgäuer, die vor Kurzem noch sieben Punkte Vorsprung auf Landsberg hatten, verloren auf eigenem Platz 0:1 gegen den FC Ismaning. Am Samstag dann die nächste Vorlage: Der TSV Kottern, lange Zeit als Top-Favorit auf Platz zwei, spielte im Verfolger-Duell in Kirchanschöring 2:2. Somit ließen nochmal zwei Teams Punkte, die im Rennen um die Vizemeisterschaft und damit um die Aufstiegs-Relegationsspiele sind.



Landsberg (wieder ohne Daniel Leugner/Grippe und Nico Helmbrecht/Oberschenkel) ging in Garching durch Steffen Krautschneider nach 27 Minuten in Führung. Vom Anstoß nach dem Ausgleich durch Mike Niebauer (76.) weg schlug der TSV zurück. Bryan Stuban, der schon letzte Woche beim 2:0 in Deisenhofen getroffen hatte, machte per Kopf das 2:1. Spielertrainer Mike Hutterer erhöhte mit seiner Torpremiere in dieser Spielzeit auf 3:1 (80.), ehe Krautschneider noch mal traf und mit seinem neunten Saisontor den 4:1-Endstand herstellte.



Damit ergibt sich jetzt eine richtig spannende (und komplizierte) Tabellen-Situation. Während Spitzenreiter SV Schalding-Heining nach dem 3:0 bei Türkspor Augsburg acht Punkte vor Memmingen liegt und den Aufstiegssekt schon kaltstellen kann, tummeln sich dahinter vier Teams mit Chancen auf Relegationsplatz zwei. Eigentlich sind es fünf, aber Ingolstadt darf, genauso wie die Zweite von 1860 München, nicht aufsteigen. Die Ingolstädter könnten aber das Zünglein an der Waage spielen – nicht nur, weil sie noch gegen Memmingen, Kottern und Landsberg ran müssen



Aktuell ist Landsberg jetzt Vierter – trotz des besseren Torverhältnisses (+22) als Kottern (+14), aber vor Ingolstadt (+25). Alle drei haben 54 Punkte, Memmingen (+15) 56, Kirchanschöring (+10) 52. Sollten am Saisonende Teams punktgleich sein, wird’s ziemlich kompliziert. Laut §23 der Spielordnung des BFV zählt bei zwei punktgleichen Teams zunächst der direkte Vergleich. Da hätte Landsberg einen 4:3-Vorteil gegenüber Kottern. Gegen Memmingen würde es 2:2 stehen und dann die Tordifferenz zugunsten des TSV zählen.



Sollten drei oder mehr Mannschaften mit der gleichen Punktzahl abschließen, entscheidet eine „Sondertabelle“, in die nur die Spiele der punktgleichen Teams gegeneinander einfließen. Im Fall der Fälle eben auch die Partien gegen Ingolstadt. Wegen so einer Sondertabellen-Regelung liegt Landsberg aktuell hinter Kottern. Aber noch sind ja vier Spieltage zu absolvieren, an denen sich alles komplett ändern kann.



Neuzugang beim TSV

Der nächste Landsberger Neuzugang ist inzwischen fix: Der Dießener Luis Vetter (21) hat am Wochenende für die neue Saison zugesagt. Linksfuß Vetter, der in der Jugend des FC Memmingen ausgebildet wurde, kommt von Landesligist VfL Kaufering, spielte in der vergangenen Saison noch für seinen Heimatverein MTV Dießen in der Kreisklasse. Nach einer starken Saison in Kaufering jetzt der nächste Schritt. VfL-Coach Ben Enthart: „Luis ist ein Super-Fußballer, sein Wechsel macht uns stolz – auch wenn es natürlich schade für den Verein ist.“



Am kommenden Samstag muss Landsberg um 15 Uhr beim SV Kirchanschöring antreten – ein Topspiel, in dem der TSV einen Sieg nachlegen muss, um weiter im Aufstiegsrennen zu bleiben. Es bleibt spannend… Danach geht es dann noch gegen Erlbach (Heimspiel), Ismaning (auswärts) und Ingolstadt (Heimspiel).