VfL-Serie reißt

Landsberg und Kaufering verlieren Tabellenspitze

Von: Thomas Ernstberger

TSV-Spielertrainer und Torjäger Sascha Mölders hat immer den Ball im Blick. Gegen den SV Kirchanschöring machte er sein 17. Saisontor. © Ernstberger

Landsberg/Kaufering – Das ist kein guter Samstag für die bayerischen Spitzenreiter gewesen. Bayernligist TSV Landsberg und Landesligist VfL Kaufering ging es wie dem TSV 1860 München in der 3. Liga: Alle drei Teams sind die Tabellenführung los. Im Heimspiel gab es für Landsberg ein 1:1, während Kaufering in Sonthofen mit 0:6 verlor.

Glas halb voll oder halb leer? Für Sascha Mölders, den Spielertrainer des TSV Landsberg, ist diese Frage schnell beantwortet: Er weiß, dass seine Mannschaft beim 1:1 gegen den Tabellenvierten SV Kirchanschöring „ihr richtig gutes Spiel nicht auf den Platz gebracht hat“

TSV-Serie hält



Aber der Ex-Profi stellt einen anderen Aspekt in den Vordergrund: „Unsere Serie hat gehalten. Wir sind jetzt elf Spiele in Folge ungeschlagen – das ist der wichtigste Punkt.“ Dazu kommt: „Wir haben erneut gegen einen direkten Konkurrenten nicht verloren und ihn auf Abstand gehalten.“ Mölders nahm seine Jungs ausdrücklich in Schutz: „Die waren nach dem Spiel natürlich unzufrieden. Aber ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie die Köpfe nicht hängen lassen muss. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen.“



Landsberg war nach 25 Minuten in Führung gegangen – natürlich durch Mölders, der die Vorarbeit von Branko Nikolic zum 1:0 verwertete und damit sein 17. Tor im 14. Saisonspiel erzielte. Mit dieser Super-Quote führt er die Torjägerliste der Bayernliga Süd weiter überlegen vor dem Deisenhofener Ex-Löwen Nico Karger (11) an. Doch der Treffer des Torjägers reichte nicht zum Heimsieg. Nach einem Foul von Maxi Holdenrieder ließ Luca Schmitzberger TSV-Keeper David Hundertmark beim Elfmeter keine Chance. „In solchen Situationen muss Maxi noch dazulernen. Aber er ist ja noch jung…“, so der Coach. Er gab zu: „In der zweiten Halbzeit hatten wir dann keine hundertprozentige Torchance mehr, weil der letzte Ball nicht ankam.“ Fazit: „Alles in allem ein gerechtes Unentschieden.“



Da der SV Schalding-Heining zeitgleich 2:1 bei der U21 des TSV 1860 München gewann, mussten die Kreisstädter die Tabellenführung an den Regionalliga-Absteiger abgeben und sind jetzt Zweiter. Erst mal kein Beinbruch. „Wir haben noch 20 Spiele vor uns“, sagt der TSV-Spielertrainer. Am Sonntag (15 Uhr) geht es zum Aufsteiger SV Erlbach (zuletzt 0:0 in Kottern). Mölders: „Die spielen zuhause sehr ordentlich. Wir werden mit Respekt hinfahren.“



VfL-Serie reißt



Jede Serie geht irgendwann mal zu Ende. Das wussten sie bei Landesliga-Aufsteiger VfL Kaufering. Allerdings war es doch eine kleine Überraschung, dass der (jetzt ehemalige) Tabellenführer im Spitzenspiel beim 1. FC Sonthofen nach zuletzt zwölf Spielen ohne Niederlage gleich mit 0:6 unter die Räder kam. „Wir waren in der zweiten Halbzeit einfach überfordert und hatten gegen diese bärenstarke Truppe keine Chance“, kommentierte Trainer Ben Enthart die Ostallgäuer Lehrstunde, die seinem Team Platz eins kostete.



Zur Halbzeit lagen die Kauferinger (ohne Torjäger Marcl Lexnur) 0:1 hinten, aber nach der Pause „klingelte“ es innerhalb von acht Minuten (53. bis 61.) gleich dreimal im Kasten von Keeper Michael Wolfl, der letztlich eine noch schlimmere Pleite verhinderte. In der Schlussphase machte der neue Tabellenführer das halbe Dutzend voll. Enhart: „Wir haben bisher immer Top-Leistungen abgerufen, aber das ist uns in Sonthofen nicht gelungen, da sind wir auseinandergefallen. So etwas kann passieren. Sonthofen war so viel besser, dass man diese Niederlage auch in dieser Höhe akzeptieren muss.“



Am kommenden Wochenende können die Kauferinger in der Tabelle weiter zurückfallen. Denn am Samstag (14 Uhr) ist die Zweite der SpVgg Unterhaching zu Gast, die „außer Wertung“ antritt. Heißt: Die Ergebnisse fließen nicht in die Tabelle ein.