»Leuges« rackert fürs Comeback beim TSV Landsberg

Von: Thomas Ernstberger

Nach dem Spiel gleich Ergebnisse checken: Daniel Leugner im Landsberger Sportpark. © Ernstberger

Landsberg – Am Samstag saß er (als Zuschauer) auf der Bank und stand wieder auf dem Platz – zwar nur in Trainingsklamotten und mit Trinkflaschen, später mit dem Handy. Aber es zeigt immerhin: Wunsch-Neuzugang Daniel Leugner (27), der sich in der Vorbereitung schwer am Knie verletzte und operiert werden musste, ist auf einem guten Weg zurück.

„Er macht jeden Tag Rehatraining“, sogar mit Teammanagerin Ivonne Mölders, „und gibt alles, um bald wieder in das Spielgeschehen eingreifen zu können“, sagt Spielertrainer Mike Hutterer. Das sei ganz großes Kino. „Leuges“ Plan: Anfang Oktober will er wieder auf der Bank des TSV Landsberg sitzen – dann aber als Spieler…



Etwas überraschend kamen zwei andere Personalienvom Bayernligisten am Lech: Vertei­diger Ajlan Arifovic (24), erst im Sommer von Landesligist FC Unterföhring gekommen, verließ den TSV nach zwei Kurzeinsätzen, kehrte zum FCU zurück und feierte am Samstag beim 4:2 in Pullach sein Comeback. Hutterer erklärt: „Der zeitliche Aufwand war ihm zu groß. Er wird in Kürze Vater, zieht nach Moosburg und muss jeden Tag bis 18 Uhr in München arbeiten. Deshalb hat er uns um Vertrags-Auflösung gebeten. Schade, er hat enorme Qualität und hätte uns gut getan.“



Und da wäre dann noch der Fall Mälek Amdouni (21). Zum zweiten Mal nach Yannick Woudstra, der sich, wie im KREISBOTEN exklusiv berichtet, dann Türkgücü München anschloss, vermeldeten die Landsberger am 19. August offiziell (und laut Eichstätter Journal „etwas voreilig“) einen Neuzugang, der dem TSV anschließend eine lange Nase drehte. Der Stürmer vom SV Pullach, eigentlich als „Backup“ für Sandro Caravetta (Knie-OP) vorgesehen, wechselte dann doch lieber zum VfB Eichstätt in die Regionalliga, wo er am Samstag beim 2:4 gegen Türk­gücü eingewechselt wurde. TSV-Caoch Mike Hutterer sichtlich angefressen: „Er war einmal im Training, dann war er krank und anschließend ist er abgehauen.“