TSV-Trainer trifft auf Löwen-Coach

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Trifft Hutterer am Samstag : Ex-Profi Frank Schmöller. © TSV 1860 MUC

Landsberg – Ein Wiedersehen der ganz besonderen Art. Am Samstag (14 Uhr) empfängt der TSV Landsberg die zweite Mannschaft des TSV 1860 München. Heißt: TSV-Spielertrainer Mike Hutterer (32) gegen Löwen-Coach Frank Schmöller (55).

Die besondere Konstellation dabei: Schmöller war vier Jahre lang Hutterers (und Alex Benedes) Trainer bei Bayernligist SV Pullach. „Das waren vier sehr schöne Jahre. Schmöller ist einfach ein Super-Typ. Ich habe eine Menge von ihm gelernt. Ich freue mich aufs Wiedersehen – vielleicht können wir nach dem Spiel ja noch ein Glas Lugana miteinander trinken“, sagt der Landsberger Coach. Schmöller gibt das Kompliment postwendend zurück: „Hutterer ist ein extrem guter Fußballer, einer der besten in der Bayernliga, der mit Benede ein kongeniales Duo bildet. Wenn er als Trainer so wie als Spieler agiert, ist er auch auf dieser Position ein guter.“



Schmöller ist der erfolgreichste Coach der Bayernliga. Er wurde 1987 DFB-Pokalsieger und Deutscher Vizemeister mit dem Hamburger SV – jeweils unter der österreichischen Trainer-Legende Ernst Happel (1992 verstorben). „Er hat mich als Trainer stark geprägt, ist mein absolutes Vorbild. Er war seiner Zeit weit voraus, experimentierte damals als Erster schon mit Dreierkette und legte großen Wert auf Einstellung und Disziplin. Ein Pep Guardiola dieser Zeit“, schwärmt der ehemalige Stürmer.



Schmöller bestritt 48 Bundes- und 107 Zweitligaspiele für den HSV, Waldhof Mannheim, Hertha BSC, Fortuna Köln und ab 1995 für die SpVgg Unterhaching. Nach seiner aktiven Karriere wurde er ab 2002 zu einem der besten Trainer im bayerischen Amateur-Fußball. Nach 17 erfolgreichen Jahren in Heimstetten, Ismaning und Pullach (drei Aufstiege, drei Meisterschaften und vier Vizemeisterschaften) holte 1860 München Schmöller im Sommer 2019 als Trainer der Bayernliga-U21, also der zweiten Mannschaft des Deutschen Meisters von 1966. Seine wichtigste Aufgabe: „Ich soll die jungen Spieler näher an den Profibereich heranführen, ihnen die Grundlagen des Leistungsgedankens vermitteln.“ Das klappte in den letzten Jahren ja schon ganz gut.



Am Samstag also das Duell im 3C-Sportpark. „Landsberg ist trotz der etwas überraschenden Niederlage in Pullach eine der individuell am besten besetzten Mannschaften der Liga“, sagt Schmöller. „Ein tolles Stadion, ein schöner Platz und super Kabinen. Ich fahre da immer gerne hin“, verrät der ehemalige Profi, der im „normalen Leben“ einem 40-Stunden-Job im Vertrieb einer Informatik-Gesellschaft nachgeht.



Beim Wiedersehen mit seinen Ex-Spielern (neben Hutterer und Benede auch Kazuki Date, der bei 1860 unter ihm spielte) alleine soll’s nicht bleiben. Schmöller will was mitnehmen an die Grünwalder Straße: „Pullach hat gezeigt, wie man gegen die Landsberger bestehen kann…“