Jugendturner begeistern beim Uttinger Mix Cup

Hoch hinaus ging es auch für die Turnerinnen und Turner beim Uttinger Mix Cup. © TSV Utting

Utting - Happy Birthday an den TSV Utting! Der Sportverein feiert sein 100-jähriges Bestehen. Ein besonderes Ereignis im Rahmen des Jubiläums: Der Uttinger Mix-Cup, bei dem sich die Jugendturner aus Utting, Dießen und Gröbenzell von ihrer besten Seite gezeigt haben.

In zwei Altersklassen, 12 bis 14 Jahre und 14 bis 17 Jahre, traten die Sportler in Zweierteams zum Jubiläums-Show-Wettkampf an. Die Teams wurden aus allen Teilnehmenden zusammengelost. Alle Turner und Turnerinnen mussten zunächst einzeln je eine Kür-Übung an einem Männer-Turngerät (Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren, Hochreck) und eine Kür an einem Damen-Turngerät (Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken) absolvieren und anschließend paarweise eine gemeinsame Boden-Kür mit Musik präsentieren.

Viele Paare konnten am Boden mit sauber synchron geturnten Elementen beeindrucken - sie wurden oft kreativ mit großer Musikalität und mit ganz besonderen Requisiten präsentiert. Viele Paare wagten sich sogar an mehrere Hebefiguren und Partnerakrobatikteile heran und begeisterten damit das euphorische Publikum in der Uttinger Halle.

Schon im zweiten Teil, bei den Kürübungen am Fremdgerät, zeigte sich an vielen Stellen die Kreativität der Turner, die etwa am Schwebebalken auch Seitpferdelemente präsentierten oder mit ihrer Kraft vom Männerturnen flugs die Schwunggesetze am Stufenbarren überlisteten. Gleichzeitig glänzten die Turnerinnen mit herausragender Eleganz und Grazie besonders an den Ringen und am Männerbarren. Dort gab es gleich mehrfach schöne Spagate in verschiedenen Varianten zwischen den Ringen, auf und sogar von unten am Barrenholm zu sehen.

In der Altersklasse 14 bis 17 Jahre lagen am Ende Lola Lind und Anian Linke ganz knapp vor Lena Ostermeier und Maximilian Hirsch. Die meisten Punkte auf die gemeinsame Bodenübung erturnten die Drittplatzierten Valentina Wimmer und Valentin Ernst mit ihrer gekonnten Piraten-Show. In der Altersklasse 12 bis 14 Jahre siegte das spontanste Paar des Wettkampfes: Weil in zwei Paaren gesundheitsbedingt die männlichen Partner (Ben Zach und Simon Dospil) ausfielen, entschieden die beiden verbliebenen Mädels, Lisa Gebhardt und Anna Moser, sich zu einem rein weiblichen Paar zusammen zu tun. Platz 2 belegen hier Melody Pfeiffer und Fridolin Ernst, die eine vielseitige Partnerakrobatik am Boden zeigten. Platz 3 erturnten sich Marina Geier und Anton Mallaun.

Auf den Podiumsplätzen gab es für jedes Paar zwei Pokale als glänzende Trophäe und passende Gutscheine für je zwei Personen fürs Kino, zum Minigolf oder zum Eis essen. Alle Teilnehmer erhielten zur Urkunde mit ihrer Platzierung einen turnerischen Schlüsselanhänger zur Erinnerung an den Show-Wettkampf.