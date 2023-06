Aus für Uttings Fußball: Was macht Trainer Bootz?

Von: Thomas Ernstberger

Stütze der Mannschaft, aber den Abstieg des TSV Utting konnte auch er nicht verhindern: Routinier Fabian Klingl. © Ernstberger

Utting – Was für ein trauriges Jubiläum. Der TSV Utting feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag -und verschwindet (zumindest vorerst) von der Fußball-Landkarte. Nach dem Abstieg in die Kreisklasse wurde die Mannschaft nur zwei Tage nach dem Jubiläumsspiel gegen Bayernligist 1860 München II abgemeldet (der KREISBOTE berichtete). Das heißt: In der Saison 2023/24 wird kein Team des TSV Utting am Punktspielbetrieb teilnehmen. Sollten die Ammerseer wieder eine Mannschaft melden – was zumindest offiziell der Plan für die Saison 2024/25 ist – muss der TSV ganz unten in der C-Klasse anfangen.

Aus der Kreisliga ins Nichts – wie konnte das bei einem Verein, der seit Jahrzehnten eine feste Größe im Landkreis-Fußball war, passieren? Bei einem Verein, bei dem Mitte der 90er Jahre die ehemaligen Landsberger Bayernliga-Akteure Franz Wiesheu und Klaus Steinherr in der B-Klasse an der Seite von Peter Bootz (61) spielten, bei dem später sogar der ehemalige Bayern-Keeper Gerry Hillringhaus im Tor stand.



Bootz, der insgesamt 17 Jahre für Utting im Einsatz war (drei Jahre als Spielertrainer, zehn Jahre im Jugendbereich und dann, bis zuletzt, vier Jahre als Trainer) gibt zu: „Mir ging’s nach der Entscheidung echt mies.“ Der ehemalige Bayernliga-Spieler (unter anderem Fürstenfeldbruck, Türk Gücü München und FC Augsburg) erklärt den Niedergang: „Ich habe seit der Winterpause alles probiert. Aber durch den Abstieg haben drei Spieler abgesagt, die zu uns kommen wollten, zwei aus dem aktuellen Kader sind gegangen, obwohl sie mir bereits zugesagt hatten. Das sind schon mal fünf Spieler, die uns fehlen. Zudem kommt aus der eigenen Jugend nichts nach – der letzte war Felix Dumpich vor fünf Jahren.“ Das war früher anders. Der Coach: 75 Prozent der Kreisliga-Mannschaft waren Spieler der Jahrgänge 1991 bis 1993, die ich in der Jugend trainiert habe.“



Die Folge: Utting hätte mit einem „nicht konkurrenzfähigen“ Mini-Kader in die neue Kreisklassen-Saison gehen müssen.“ Bootz versuchte noch, in allerletzter Sekunde einen Rettungsanker zu setzen, doch auch das klappte nicht mehr: Eine Spielgemeinschaft mit Kreisklassen-Absteiger TSV Schondorf scheiterte, obwohl der Verband grünes Licht gegeben hätte. Bootz: „Die Schondorfer wollen es noch mal alleine versuchen.“ So wurde das Jubiläumsspiel gegen die „kleinen Löwen“ für den TSV zum Abschiedsspiel.



Der Aderlass der Uttinger begann schon in der vergangenen Saison. Der Wechsel von Top-Torjäger Mucki Eichberg zu Bezirksligist TSV Gilching-Argelsried war schwerer zu verkraften als zunächst ange­nommen. Sein ehemaliger Sturmpartner Jonathan Krukow konzentrierten sich voll auf seiner Aufgaben beim FC Bayern und wechselte jetzt ebenfalls nach Gilching. Bootz-Sohn Fabian musste wegen eines Knorpelschadens im Sprunggelenk kürzertreten, jetzt droht das Karriereende. Bruder Valentin ist seit Jahresanfang die ganze Woche über in Deutschland unterwegs und konnte kaum noch trainieren. Ebenso Torhüter Ruben Streicher, der sich mit einer Verletzung durch die Saison schleppte und meist nur mit Schmerzmitteln spielen konnte.



Mittlerweile hatte auch Jan Verhülsdonk den Verein verlassen (zurück nach Dießen). Routinier Fabian Klingl (in der Münchener Innenstadt als Physiotherapeut tätig) hatte nur unter der Prämisse „konkurrenzfähige Mannschaft“ für die neue Saison zugesagt. Bootz: „Wir hatten vor dem Spiel gegen 1860 noch eine Sitzung. Der eindeutige Tenor war: Mit dieser Minimalbesetzung wird das nichts.“ Deshalb das Aus.



Wie geht’s weiter? Die Uttinger wollen einige Spieler bei anderen Vereinen „parken“, um im Sommer 2024 wieder neu anfangen zu können. Fraglich allerdings, ob dieser Plan aufgeht. Und Bootz? „Der Trainerjob macht mir nach wie noch Spaß, ich wollte auf alle Fälle noch ein Jahr in Utting weitermachen“, sagt er. Der Coach verrät: „Das Telefon hat schon ein paar Mal geklingelt. Ich bin am Überlegen, ob ich bei einem anderen Verein etwas machen kann und will. Im Moment schließe ich nichts aus...“