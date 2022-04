TSV Utting stürzt Spitzenreiter

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Peter Bootz‘ Uttinger können Siege verbuchen. © Ernstberger

Landkreis – Sechs, vier, eins – das ist die Punkte-Ausbeute des Oster-Wochenendes für die drei Kreisliga-Teams aus dem Landkreis Landsberg. Die Gewinner heißen Utting und Jahn Landsberg, Penzing glückte in beiden Spielen nicht ein einziges Tor.

Aufsteiger TSV Utting hat nach zwei Niederlagen in Folge (gegen Günzlhofen und Aich) in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Truppe von Trainer Peter Bootz konnte ihre beiden „Oster-Spiele“ gewinnen – nicht zuletzt dank ihrer Top-Torjäger Manuel Eichberg und Jonathan Krukow. Beim 3:1 gegen die Zweite des SC Oberweikertshofen, dem ersten Sieg nach der Winterpause, traf Krukow zum 1:0 (45.) und 2:0 (59.), Eichberg machte das 3:1 (81.). Beim starken 3:0 gegen den als Tabellenführer angereisten TSV Peiting gelang Krukow erneut das 1:0 (25.), Eichberg setzte das 2:0 drauf (41.), ehe Florian Bedecke mit dem 3:0 (65.) alles klar machte. Eichberg hat jetzt in 20 Spielen 15 mal getroffen, Krukow 14 mal. Utting ist damit als Tabellen-Dritter mit 38 Punkten hinter Günzlhofen (44) und Peiting (42) wieder bester Landkreis-Kreisligist. Am Samstag (17 Uhr) geht’s zu Schlusslicht TSV Moorenweis.



Vier eminent wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt hat die FT Jahn Landsberg eingefahren. Die Truppe von Trainer Norbert Wagner steht dennoch weiter auf Abstiegs-Relegationsrang 12. Gegen den FC Aich lagen die Landsberger durch Manuel Mildes Treffer 0:1 zurück (24.), Ardian Kelmendi rettete dem Jahn mit seinem fünften Saisontor zum 1:1-Endstand (67.) wenigstens einen Punkt. Auch beim 3:2 gegen Schlusslicht TSV Moorenweis gingen die Gäste früh in Führung. Patrick Hetz traf schon in der zweiten Minute. Yannick Dillinger glich kurz nach dem Wiederanpfiff per Saisontreffer Nummer acht aus und Oliver Theinschnack brachte Landsberg 2:1 in Führung (71.). Doppelschlag dann in der 80. und 81. Minute: Erst ein Eigentor von Robert Häntsche zum 2:2 und dann postwendend der 3:2-Siegtreffer durch Florian Wilhelm. Am Samstag (16 Uhr) kommt der Vorletzte SC Maisach.



Mit nur einem Punkt und ohne Tore verabschiedete sich der FC Penzing aus dem Oster-Wochenende. Der 0:2-Heimniederlage gegen den FC Eichenau folgte für die Mannschaft von Trainer Jürgen Lugmair ein 0:0 beim SC Fürstenfeldbruck. Die Personaldecke ist extrem dünn in Penzing: Der 54-jährige Coach (saß schon gegen Eichenau spielbereit auf der Bank) musste wie schon in der Vorbereitung als Spielertrainer ran, wechselte sich in der 48. Minute für Timo Schanderl ein, nachdem die beiden anderen Ersatzspieler schon früh ins Spiel gekommen waren.



Der FC ist jetzt Vierter mit 33 Punkten. Am Sonntag (16 Uhr) gastiert dann der Tabellen-Zehnte TSV Bernbeuren in Penzing.