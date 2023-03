TTZ Landsberg soll möglichst im Stadtzentrum liegen

Von: Susanne Greiner

Die Räumlichkeiten für das TTZ Landsberg sollen nach Möglichkeit zentral in der Nähe des Bahnhofs liegen. OBin Baumgartl sieht Fliegerhorst nicht als sinnvoll. © Kittlinger

Landsberg – Zwar ist der Punkt „Ansiedlung und Anmietung Räumlichkeiten“ für das neue Technologietransferzentrum der Technischen Hochschule Augsburg im Landkreis Teil der Tagesordnung im Kreisausschuss gewesen. Konkrete Orte wurden aber nicht vorgeschlagen.

Ebenso wie im Stadtrat heute Abend ging es im Kreisausschuss letzter Woche ‚nur‘ um den Beschluss, die TTZ-Räume „für die kommenden fünf Jahre“ zur Verfügung zu stellen oder anzumieten. Bei einem Pressetermin mit OBin Doris Baumgartl sprach sie sich aber gegen die Ansiedlung am Fliegerhorst Landsberg aus – diese Idee wurde zuvor angesprochen. Ihr sei wichtig, das TTZ möglichst zentral und in Bahnhofsnähe zu lokalisieren. Die Studenten von außerhalb, die hoffentlich größtenteils per Zug anreisten, sollten nicht nochmals umsteigen müssen. Man habe im Stadtgebiet Landsberg Räume, um die für das TTZ geforderten rund 600 Quadratmeter bereitstellen zu können. Die Mietkosten zahlen Landkreis und Stadt jeweils zur Hälfte.



Im Kreisausschuss stellte Prof. Dr. Frank Danzinger von der Hochschule das Projekt vor. Die Bereitstellung der In­frastruktur sei jetzt der „Lackmustest“ für das TTZ. Der geplante Start im Quartal 2 oder 3 dieses Jahres hänge aber auch noch vom nötigen Personal ab, so Danzinger.



Das TTZ wird vom Freistaat fünf Jahre gefördert, in der Regel mit fünf bis 7,5 Millionen Euro für Laborausstattung und Personalkosten, danach „muss es sich selbst tragen“, so Danzinger. Da Landsberg bereits das dritte TTZ der Hochschule werde, sei er aber optimistisch: Aus Erfahrung verdoppele ein TTZ die Mittel, die vom Freistaat in den Landkreis fließen.



Mit der äußerst starken Resonanz seitens der großen, mittelständischen und kleineren Unternehmen im Landkreis habe man so nicht gerechnet, freuen sich Danzinger und auch die Wirtschaftsförderer von Landkreis und Stadt Landsberg Sebastian Dold und André Köhn.