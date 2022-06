Überzeugendes Konzept

Turnverein Prittriching: Startschuss für die dritte Halle

Von: Ulrike Osman

Mit dem symbolischen Spatenstich gab TVP-Vorsitzender Leonhard Westermeier (4. von links) mit Bürgermeister Alexander Ditsch (3. von links), Planer Gerhard Mach (5. von links), Rainer Waschke (BLSV, ganz rechts), Dieter Zebisch (Turngau Amper-Würm, ganz links) und weiteren Vereinsvertretern den Startschuss für den Bau der neuen Sporthalle an der Verdistraße. © Osman

Prittriching – Auf diesen Tag hat man beim Turnverein Prittriching (TVP) lange gewartet. Mit dem symbolischen Spatenstich gab der Verein den Startschuss für den Bau einer neuen Sporthalle. Sie wird dringend benötigt, denn die vorhandenen beiden Hallen platzen aus allen Nähten.

„Für ein gutes und attraktives Angebot braucht man Sportstätten“, konstatierte Vereinschef Leonhard Westermeier, bevor er gemeinsam mit Bürgermeister Alexander Ditsch, weiteren Vereinsvertretern, Förderern und Planern zum Spaten griff und eine symbolische Schaufel Erde in die Luft warf. Der Neubau entsteht auf einem Grundstück an der Verdistraße, weshalb das Projekt den Namen Verdi.Fit trägt.



Auf insgesamt 1.380 Quadratmetern angrenzend an die Schulturnhalle sollen eine Sporthalle und ein Zwischenbau mit zwei Multifunktionsräumen, Geräteräumen und Umkleiden errichtet werden. Um ein möglichst breites Sportangebot für die rund 1.200 Vereinsmitglieder zu ermöglichen, wird die Halle teilbar sein sowie mit Spiegelwänden und multifunktionaler Einrichtung ausgestattet. Ein Bereich – das „Action Center“ – dient speziell dem Sporteln mit Kindern.



Statt Turngeräte ständig auf- und abbauen zu müssen, werden diese künftig fest montiert sein. Zur Absicherung der Turner dient eine Schnitzelgrube – eine mit Schaumstoffschnitzeln ausgehobene Grube unter den Geräten. Auf diese Weise lässt sich das Verletzungsrisiko minimieren und Zeit sparen.



Viele Jahre hat der Turnverein Prittriching um den Neubau gekämpft. Die Planung ist zwar bereits seit 2012 genehmigt, doch damals verhinderte ein Bürgerentscheid das Projekt. Die Prittrichinger waren mehrheitlich dagegen, dass die Gemeinde dem Verein ein Grundstück zu Verfügung stellte. Ohne diese Förderung konnten die Pläne zunächst nicht verwirklicht werden.



Überzeugendes Konzept



Inzwischen hat der TVP der Gemeinde den Grund abgekauft und mit seinem Hallenkonzept nicht nur die Kommunalpolitik, sondern auch die Bürger überzeugt. Nicht zu vergessen den Bayerischen Landessportverband (BLSV), der das Vier-Millionen-Euro-Vorhaben finanziell unterstützen wird.



Kein Wunder also, dass Bürgermeister Ditsch von einem historischen Tag sprach – und von den „riesigen Chancen“, die mit dem Neubau verbunden seien. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werde die Nachfrage nach hochwertigen Sportangeboten weiter steigen.



Vorreiter in der Region



Von nun an geht es Schlag auf Schlag. Nach den Worten von Planer Gerhard Mach aus Kissing ist der Baubeginn für Ende August geplant. Läuft alles glatt, soll das Gebäude Ende 2023 fertig sein. TVP-Vorsitzender Westermeier ist „sehr zuversichtlich“, dass dies trotz der derzeit schwierigen Situation in der Baubranche realisiert werden kann.



Es ist eine Haltung, die Tradition hat im TVP. „Schon eure Väter und Großväter trauten sich sehr viel“, würdigte BLSV-Kreisvorsitzender Rainer Waschke in seinem Grußwort die mittlerweile 90-jährige Vereinsgeschichte. Er spielte damit auf die ersten beiden Hallenbauten 1949 und 1982 an. Vor allem im ersteren Fall waren die Zeiten ebenfalls schwer und die Baumaterialien knapp. Damals gehörte Prittriching zu den Vorreitern in der Region – bis dahin verfügte nur die Stadt Landsberg über den Luxus einer Sporthalle.



Gute Wünsche überbrachte auch Dieter Zebisch als Vorsitzender des Turngaus Amper-Würm. Dort freut man sich bereits darauf, Gauwettkämpfe in der neuen TVP-Halle auszutragen.