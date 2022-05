U15-Red Hocks sind süddeutscher Meister

Die U15 der Red Hocks Kaufering jubelt über den süddeutsche Meistertitel im Floorball. © Triel

Kaufering – Die U15 der Red Hocks Kaufering ist nach drei deutlichen Siegen am Sonntag in Schriesheim süddeutscher Meister im Floorball geworden. Nächste Station ist die nationale Endrunde. Sie findet Anfang Juli in Hannover statt.

Ihre zwei Duelle mit den beiden baden-württembergischen Vertretern Schriesheim und Tübingen hatten die Lech-Floorballer mit 16:1 und 34:1 bereits gewonnen und damit das Ticket zur Deutschen frühestmöglich gelöst. Im direkten Duell um den Titel mit dem FC Stern München steigerten sich die Roten nochmal mit einem 13:2-Erfolg.



„Unsere Mannschaft hat über drei Spiele eine souveräne Leistung gezeigt und sich den ersten Platz und die Teilnahme an der DM wirklich verdient“, freut sich das Trainerteam Norman Krevet, Moritz Huppmann und Sarah Rubenwolf. Die Vorgabe, im ersten Spiel gegen Schriesheim gleich mal ein Ausrufezeichen zu setzen und die Titelambitionen zu bekräftigen, wurde erfüllt. Ab da lief es. „Die Jungs und Mädels waren an dem Tag einfach auf den Punkt bereit und hatten eine tolle Spielfreude. Wir Trainer mussten sehr wenig bis gar nicht an dem Tag ein­greifen.“



Mit der Teilnahme an der deutschen Meisterschaft gehe für das Team ein Traum in Erfüllung, schildern die Coaches. Fiel die geplante Heim-DM vor zwei Jahren noch wegen Corona flach, konnte das große Saisonhighlight auch 2021 nicht stattfinden. Nun soll nichts mehr dazwischen kommen, die organi­satorischen und sportlichen Planungen laufen: „Besonders in der Defensive wollen wir noch an uns arbeiten.“