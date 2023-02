Starkes Wochenende für die U20 der Riverkings

Von: Toni Schwaiger

Fuhren am Wochenende zwei Siege gegen Weiden ein: die U20 des HC Landsberg. © Daniela Sailer

Landsberg - Mit einer Energieleistung gegen den direkten Tabellennachbarn aus Weiden endete die Meisterrunde für die Spieler von Trainer Andi Becher. Sowohl in Weiden als auch zu Hause hatten die Landsberger nur zehn Spieler zur Verfügung, aber die gaben alles.

In Weiden kamen die Riverkings schon zu Beginn gut aus der Kabine: Geburtstagskind Felix Merkle eröffnete zum 1:0, Nico Miedl erhöhte vor der Pause auf 2:0 für die Lechstädter. Nach wenigen Sekunden im zweiten Drittel verkürzten die Weidener zum 1:2, dann wurde die Gangart auf beiden Seiten härter und es hagelte Strafzeiten. Im Schlussabschnitt wurde es spannend, als Weiden den Torwart zu Gunsten eines sechsten Feldspielers herausnahm. Manu Müller klaute sich die Scheibe und brachte sie zwei Minuten vor Schluss im leeren Tor unter. Alles schien gelaufen, aber nur 20 Sekunden später zappelte die Scheibe hinter HCL-Schlussmann Leon Kindl, sodass Weiden ein weiteres Mal den Versuch unternahm, den Torhüter zu ersetzen. Aber wie schon zuvor war wieder Manu Müller zur Stelle und schoss abermals ins leere Tor ein. Kurios!

Schon einen Tag später standen sich die Teams erneut gegenüber, die Müdigkeit in den Beinen war deutlich zu erkennen. Die Becher-Truppe spielte konsequent defensiv und hatte mit Philipp Kube im Tor einen soliden Rückhalt. Zwei Drittel sah es durch zwei schöne Tore von Kapitän Manu Müller nach einem ungefährdeten Sieg aus. Dann hielt der Schlendrian Einzug, wodurch Weiden im Schlussdrittel den Anschlusstreffer schaffte. Es wurde für kurze Zeit spannend, aber dann erlöste Felix Merkle nach einem super Zuspiel von Quirin Nitzsche seine Mannschaft mit dem 3:1.

Somit landete die U20 auf einem guten 5. Tabellenplatz in der DNL3, was bedeutet, dass kommendes Wochenende bereits die Playoff-Spiele gegen den Rivalen aus Ravensburg anstehen. Um die harten Matches zu überstehen, wurden kurzerhand zwei ehemalige U20-Spieler überzeugt, nochmal ins Training einzusteigen und mitzuhelfen. Das Landsberger Team hat die Erwartungen in dieser Saison mehr als erfüllt und war immer wieder für Überraschungen gut, und so ist auch in den Playoffs ein Weiterkommen durchaus machbar

Das erste Heimspiel gegen Ravensburg findet höchstwahrscheinlich (Stand 21. Februar) am kommenden Sonntag, 26. Februar, um 18.30 Uhr in Landsberg statt.