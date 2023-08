Josef Stegherr: Lechrainer mit endschnellen Beinen

Von: Toni Schwaiger

Die WM-Quali bereits in der Satteltasche: Josef Stegherr (Foto)vom Impuls Radteam sicherte sich in Italien das WM-Ticket im Zeitfahren und im Straßenrennen. © Impuls Radteam

Kinsau – Nach der WM ist vor der WM. Und für die gilt es sich erneut zu qualifizieren. Nur wenige Wochen nach den Welttitelkämpfen in Glasgow holte sich Josef Stegherr vom Impuls Radteam gleich zwei Tickets für die UCI Granfondo World Championships 2024 in Dänemark. Im italienischen Reggio Emiglia stand der Rennradsportler aus dem Lechrain sowohl im Zeitfahren als auch im Straßenrennen auf dem Siegerpodest.

Im Rahmen der Granfondo Matildica (UCI World Series für Amateure) ging es südlich des Gardasees bereits am ersten Renntag ans Eingemachte: Ein kurzes, knackiges Bergzeitfahren mit 8,6 Kilometer Streckenlänge und 470 Höhenmetern stand auf dem Programm. Und da war der 63-jährige Kinsauer voll in seinem Element, Klettern mit dem Rennrad ist seine Leidenschaft. Lediglich die Hitze mit 43 Grad zollte ihm gehörigen Respekt ab. Gleichwohl spulte Stegherr den Kampf gegen die Uhr mit Bravour ab und gewann in seiner Altersklasse mit satten fünf Minuten Vorsprung. WM-Ticket Nr. 1 war schon mal in der Satteltasche.



Beflügelt von dieser starken Vorstellung stand Josef Stegherr zwei Tage später beim Mediofondo (129 Kilometer, 2.001 Höhenmeter) am Start. Die zweite WM-Qualifikation sollte es werden, wobei die rund 600 Teilnehmer Selbiges im Sinn hatten. So waren die ersten zehn Kilometer, flach und mit zahlreichen Kreisverkehren gespickt, „extrem hecktisch“, beschreibt der Impuls-Pilot. Am ersten Anstieg (sechs Kilometer, 400 Höhenmeter) zog sich das Feld dann rasch auseinander, und endlich konnte Stegherr sich in den vordersten Reihen einsortieren.



In einer 25 Mann starken Spitzengruppe ging es über welliges Gelände und drei weitere kleinere Anstiege. Nach einem langen Flachstück folgte die letzte Kletterpassage. Und die nutzte Stegherr, um sich von der gesamten Gruppe absetzen und mit erstaunlich großem Abstand über die Kuppe zu fahren. Auf der extrem technischen und steilen Abfahrt baute er seinen Vorsprung weiter aus und ging solo auf das 20 Kilometer lange finale Flachstück.



Flucht mit Happy End

Die Flucht schien von Erfolg gekrönt, doch als sich die Streckenrichtung vor dem Ziel änderte und aus dem Seiten- ein Gegenwind wurde, fingen die Verfolger den Ausreißer vom Lech wieder ein. Doch Stegherr machte aus der Not eine Tugend, sparte sich einige Körner für den Zielsprint, den er in der Gruppe für sich entscheiden konnte. So sicherte er sich den 2. Rang in seiner Altersklasse und zeigte beeindruckend auf, dass die Beine nicht nur gut am Berg drehen, sondern in ihm auch ein endschneller Lechrainer steckt.