„Fliegengewicht“

Über 2.000 Jahre alt: Goldmünzen in Denklingen

Von: Johannes Jais

Aus dem Denklinger Acker ‚geangelt‘: Die zwei keltischen Goldmünzen. Der Fund ist an die Archäologische Staatssammlung übergeben worden. © Jais

Denklingen – Aufgespürt hat der Hobbyarchäologe Michael Schwaiger die beiden Münzen mit seinem Metalldetektor im Acker außerhalb Denklingens. Jetzt hat der 42-jährige Justizvollzugsbeamte und Vater zweier Kinder die zwei äußerst seltenen keltischen Goldmünzen an die Archäologische Staatssammlung München übergeben.

Bei einem Treffen im Bürger- und Vereinszentrum unterzeichnete Schwaiger den Schenkungsvertrag, den Dr. Bernd Steidl von der Archäologischen Staatssammlung mitgebracht hatte. Steidl, der in Reisch wohnt, ist zudem Landsbergs Kreisheimatpfleger für Bodendenkmäler. Mit bei der Übergabe waren auch Dr. Christian Later vom Landesamt für Denkmalspflege sowie Paul Jörg, Fini Strobl, Marco Franzke von der Interessensgemeinschaft Ortsgeschichte. Ebenfalls anwesend: Reinhard Megele als Grundstückseigentümer und Bürgermeister Andreas Braunegger, der anerkennende Worte für den Sondengänger fand.



Die zwei keltischen Münzen, so groß wie eine Fingerkuppe, haben Seltenheitswert. Der Fund sei weit und breit der erste, dessen Herkunft bestätigt werden könne, betont Steidl. Eine der beiden Münzen sei sogar mit einem Stempel verziert – etwas, was es bisher nur in zwei weiteren Fälle gegeben habe: einmal in Nordhessen und einmal in einer privaten Sammlung in München.



Aufgespürt hatte Schwaiger (der KREISBOTE berichtete bereits vor drei Jahren über den Hobbyarchäologen) die Münzen, die wohl aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr. stammen und wahrscheinlich in der Gegend hergestellt wurden, in einem Maisfeld und einem Acker, die in der südlichen Denklinger Flur liegen und 300 Meter voneinander entfernt sind. Ein erstes Aufblitzen der Münzen durfte Schwaiger schon im vergangenen Herbst erleben, als der Mais bereits abgeerntet war.

Freuen sich über den außergewöhnlichen Fund: Kreisheimatpfleger und Mitarbeiter der Archäologischen Staatssammlung Bernd Steid (links) sowie Hobbyarchäologe Michael Schwaiger. © Jais

Seine meist stundenlangen Sondengängen unternimmt er oftmals vormittags, wenn seine Frau arbeitet, die Kinder in der Schule sind und er beruflich Spätschicht hat. Seine Funde sind dabei vielfältig: alte Hufeisen, Bierdeckel, Dosen und andere Fragmente aus Metall. Er habe alle Funde „in einer Riesenkiste“ gesammelt. Hauptsächlich handele es sich aber um „Müll der letzten 100 Jahre“. Auf Münzen ist der Hobbyarchäologe dennoch regelmäßig gestoßen. Im Bereich Epfach/Denklingen seien diese meist römischer Herkunft.



„Fliegengewicht“

Die jetzt gefundenen Münzen wiegen gerade mal zwei Gramm. Das Material ist vorwiegend Gold. Nach Absprache mit dem Eigentümer Megele, der Anspruch auf die Hälfte des Fundes hat, und nach Abklärung mit dem zweiten Grundstücksbesitzer, der nicht genannt werden möchte, spendete Schwaiger die Münzen. Sie sollen in die Ausstellung aufgenommen werden, wenn die Archäologische Staatssammlung am Englischen Garten 2024 neu eröffnet wird.



Das Hobby, mit dem Metalldetektor loszuziehen, betreibt Schwaiger seit Kindertagen. In der Jugend und in den Jahren bei der Bundeswehr eher weniger, doch später intensivierte er es wieder. Die Ruhe und die frische Luft empfinde er als Ausgleich zur Arbeit, sagt der Justizvollzugsbeamte. Ihn interessiere die Denklinger Flur. Dabei habe er auch Kontakt zu rund einem Dutzend Landwirten.