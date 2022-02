Corona: Auf viele Worte mit dem Landsberger Landrat

Von: Susanne Greiner

An den letzten Montagen fanden Gegendemos gegen die Maßnahmen-Kritiker statt. © Greiner

Landkreis – Eine erste Annäherung: Am Donnerstagabend lud Landrat Thomas Eichinger „auf ein Wort“ zum Online-Gespräch über die Maßnahmen in der Corona-Pandemie, Impflicht und Demonstrationen ein. Die Stimmung war ruhig, Meinungen aller Couleur wurden geäußert. Die Maßnahmen-Kritiker betonten, dass Omikron die Maßnah­men nicht mehr rechtfertige, zudem wehrten sie sich gegen die Impfpflicht. Andere hinterfragten die Gründe für das Nicht-Anmelden der sogenannten „Spaziergänge“, die fehlende Rücksichtnahme bei diesen Demonstrationszügen auf andere sowie die Haltung des Landrats in Bezug auf die Allgemeinverfügungen.

Michael Lutzeier von Die PARTEI hakte wegen der Möglichkeit eines Verbots unangemeldeter Versammlungen nach. Auch Zweiter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) und andere äußerten, zu einer Demokratie gehöre zwar Meinungs- und Versammlungsfreiheit – aber eben auch, sich an Regeln zu halten, selbst wenn sie einem nicht gefielen.



Eichinger (CSU) verwies auf den Brokdorf-Beschluss von 1985. Dort stehe, dass das Verbot oder auch die Auflösung einer nicht angemeldeten Versammlung „nicht allein auf die Verletzung der Anmeldepflicht“ gestützt werden könne. Ein Verbotsgrund sei lediglich die Gefährdung der öffentlichen Sicher­heit und Ordnung, wie das in München der Fall gewesen sei. Bei unangemeldeten Demonstrationen einen Bescheid wegen einer Ordnungswidrigkeit auszustellen, sei mangels Versammlungsleiter schwierig.



Auf ein Online-Wort mit Landrat Thomas Eichinger, hieß es am Donnerstabend. © LRA/Leitenstorfer

Auf die Nachfrage eines Schondorfers, ob die Demonstra­tion der Maßnahmen-Kritiker untersagt würde, wenn man sie anmelde, antwortete der Landrat mit Nein. Man habe auch mit zwei der Maßnahmen-Kritiker gesprochen wegen einer Anmeldung. Diese hätten aber gesagt, es gebe keine einheitliche Organisation. Die Teilnehmer würden sich eventuell nicht an die Absprachen halten – wofür die beiden nicht die Verantwortung übernehmen wollten.



Eine Landsbergerin äußerte, sie wüsste nicht mal, wie man eine Demonstration anmelde, werde sich aber informieren.



• Allgemeinverfügung (AV): Bezüglich der letzten AV forderte Bredschneijder und auch Sebastian Neu von „landsbergbleibtbunt“ den Landrat nochmals zur Erklärung der einseitigen Provokationszuweisungen an die Gegendemonstran­ten des „Bündnisses für Demokratie und Solidarität“. Er habe nochmals mit der Polizei gesprochen, so Bredschneijder, die die „unstrukturierte Situation“ der Straßenquerung der Maßnahmen-Kritiker am Hauptplatz zuordne, wie auch in der Pressemitteilung (PM) der Polizei beschrieben. Der Wortlaut der AV werde von anderen formuliert, so Eichinger. Grundlage der dort beschriebenen Gefährdungssituation seien die internen Polizeiberichte, nicht die PM der Polizei. Er entschuldige sich aber, sollte sich jemand durch die Formulierung der AV persönlich angegriffen fühlen.

• Abgrenzung gegen rechts: Zum Thema der fehlenden Abgrenzung betonte unter anderem Neu, dass die Gesamtheit der Maßnahmen-Kritiker sicher heterogen sei. Ein „sehr kleiner Teil“ sei aber dabei, um „demokratische Prozesse zu unterhöhlen“. Warum es keine Abgrenzung gebe? Die Antwort eines Maßnahmen-Kritikers, dass es ihm egal sei, reiche nicht aus. Man solle prüfen, für wen man sich einspannen lasse. Rechte machten sich den Aufruhr in der Gesellschaft zunutze, betonte ein weitere Teilnehmer. Allerdings sehe er das Problem in Landsberg bisher weniger.

Er halte die Teilnahme von Rechten an den nichtangemelde­ten Versammlungen für „üble Nachrede“, äußerte ein Diskussionsteilnehmer. Selbst wenn Rechte teilnehmen würden: Wie solle man sie ausschließen? „Spaziergänger interessiert der III. Weg nicht“. Ein anderer Diskussionsteilnehmer sagte, Rechte seien natürlich indiskutabel. Er habe bis dato aber noch nie vom III. Weg gehört. Er habe sich deren Webseite angeschaut, das seien schon „schräge Vögel“. Eine Maßnahmen-Kritikerin regte an, dass man mögliche Rechte bei den Spaziergängen ja von ihrer Gesinnung durch Gespräche abbringen könne. Eine Idee, die Eichinger deutlich negierte und die Neu im Chat leicht zynisch mit „Spaziergänge als EXIT Organisation“ kommentierte.



• Kritik der Corona-Maßnahmen: ÖDP-Kreisvorstand Dr. Rainer Gottwald sowie andere Diskussionsteilnehmer äußerten dazu ihre Meinung. Das RKI rechne falsch, so Gottwald. Die Impfquote in Deutschland liege bei weit über 80 Prozent. Man könne deshalb wie Dänemark die „Revolution“, die Aufhebung der Maßnahmen starten. Mit den Maßnahmen „schütte man seit zwei Jahren das Kind mit dem Bade aus“, betonte ein anderer. Die Maßnahmen seien für viele belastend. Eine Teilnehmerin warf ein, dass die Probleme mit den Maßnahmen auch ein Wohlstandsproblem seien: „Wir sind so satt und wiegen uns in einer ständigen Scheinsicherheit.“

Eine Landsbergerin sagte, sie sehe die geltenden Regeln als Druckmaßnahme, um die Menschen zum Impfen zu bewegen. Eine Durchimpfung sei nicht nötig, der Körper könne sich allein besser gegen das Virus wehren. Generell sei das Virus ein ‚Cleaner‘, das wie andere Krankheiten auch vor allem Ältere bis hin zum Tod treffen könne.



Ein weiterer Maßnahmenkritiker betonte die hohe Fehlerquote des PCR-Tests, was eine „Testpandemie“ erzeuge. Eine Überlastung der Kliniken habe es zudem nie gegeben. Vielmehr seien „6.000 Intensivbetten abgebaut und 22 Krankenhäuser geschlossen“ worden.



Eichinger bezeichnete Letzteres als Narrativ: Der Abbau der Intensivbetten sei personell bedingt gewesen. Teilweise habe das Klinikum Landsberg bis zu 40 Prozent weniger Personal gehabt und nur acht Intensivbetten betreiben können. Es habe sehr wohl eine „intensive und lebensgefährliche Phase“ der Pandemie gegeben. Der Fachkräfte­mangel in der Pflege sei „ein Versäumnis der Politik“. Dass die Regeln mit Omikron infrage gestellt würden, könne er nachvollziehen. Dazu gebe es aber auch in der Politik zahlreiche Gespräche – auch wenn die Politik „bei vielem zu langsam war“. Bezüglich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht habe der Bayerische Landkreistag die Regierung bereits aufgefordert, diese auszusetzen. Generell hoffe er in Bezug auf den bisherigen Verlauf mit Omikron, „dass wir um die Impfpflicht herumkommen“.



• Kritik der Anwohner: Mehrere Landsberger Bürger berichteten, dass die unangemeldeten Versammlungen bei den Bewohnern auf Ablehnung stießen. Man habe ein Problem mit diesem „massiven Aufmarsch“, viele der Demonstranten kämen zudem von außerhalb. Montagabends komme inzwischen kaum noch jemand in die Geschäfte, berichteten Einzelhändler. Eltern ließen ihre Kinder ungern alleine durch die Masse der Demonstranten laufen.

Sie selbst halte sich seit Pande­miebeginn konsequent an alle Maßnahmen, betonte eine Landsbergerin. Wenn sie aber abends heimkomme und ihr 1.000 Menschen, die „laut eigener Aussage wohl großteils ungeimpft und deshalb auch ansteckender“ seien, ohne Maske und Abstand entgegen kämen, fühle sie sich unwohl. „Warum kann man da nicht einfach eine Maske tragen?“



Auf die Frage, ob diese Situation nicht eine Störung der öffentlichen Ordnung sei, antwortete Eichinger, dass das von der Polizei bestätigt sein müsse – was bisher nicht der Fall gewesen sei. Inwiefern man eine Masken­pflicht zur Auflage einer Demonstration im Freien machen könne, müsse man auf Verhältnismäßigkeit prüfen.



• Resümee: Den Grund der Meinungsverschiedenheiten im Umgang mit der Pandemie sieht Landrat Eichinger in einem menschlichen Problem. Für ihn habe seine Freiheit da die Grenze, wo die des anderen anfange. Eine einheitliche Meinung in Bezug auf die Pandemieereignisse zu erreichen, sei illusorisch. Letztendlich helfe nur, miteinander zu sprechen und zu verstehen, wo der andere stehe. Diese Diskussion sei dafür vielleicht ein erster Schritt.

Ein Maßnahmenkritiker äußerte nach der Diskussionsrunde auf Telegram, es sei schön gewesen, dass alle ihre Meinung hätten sagen können. Andere Teilnehmer sagten im Nachhinein, sie hätten sich von Landrat Eichinger deutlichere Aussagen gewünscht – unter anderem auch eine deutlichere Abgrenzung gegen manch eine der geäußerten Coronavirus-­Theorien.