„Sie haben alle Schlimmes erlebt“

Von: Nathalie Schelle

Die Brückenklassen des Ammersee-Gymnasiums sitzen jeden Tag in einem Kreis zusammen, um das freie Sprechen zu üben – keine leichte Aufgabe. © Govorko

Seit über einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Viele ukrainische Familien flohen, einige landeten schließlich im Landkreis. Hier müssen sie sich ein neues Leben aufbauen – das bedeutet auch: Schulpflicht für die Kinder.

Landkreis – Am Ammersee-Gymnasium (ASG) in Dießen wuselt es um 9.30 Uhr. Die Pause hat gerade begonnen und alle Kinder stürmen aus den Klassenzimmern in die Gänge. Es regnet draußen, da bleiben sie lieber im Haus. Nach der Pause geht es mit Deutschunterricht weiter, aber nicht etwa in der fünften oder zwölften Klasse. Sondern in einer der ukrainischen Brückenklassen des Gymnasiums.



„Kurz vor Ostern vergangenen Jahres haben wir uns entschieden, dass wir Brücken­klassen einrichten“, erklärt ASG-Schulleiter Alfred Lippl. Das Gymnasium habe insgesamt zwei Brückenklassen eingerichtet, da man vor einem Jahr noch nicht voraussehen habe können, wie viele Kinder an die Schule kommen würden. Und ab 20 Schülern müsse man eine zweite Klasse einrichten. In Dießen sind es jetzt 33 Mädchen und Jungen. Und da zwischen den Schülern sehr große Altersunterschiede liegen, habe man mit der Aufteilung auf zwei Gruppen „homogene Klassen“ schaffen können, wie stellvertretender Schulleiter Georg Büttner erklärt.



Das waren aber nicht die einzigen Gründe für die zweite Brückenklasse. Ein weiterer Grund schreibt zu Beginn der dritten Stunde das Wort „erscheinen“ an die Tafel: Natalia Govorko, ursprünglich aus Russland, hat die Kinder aus den Brückenklassen unter ihre Fittiche genommen. „Frau Govorko ist extrem engagiert“, schwärmt Lippl. Durch die zwei Brückenklassen habe er mit Govorko einen Vollzeitvertrag mit 20 Stunden Deutschunterricht und einigen Zusatzstunden machen können.



In der Brückenklasse B1 sind elf Schüler. Sie sitzen an ihren zum „U“ aufgestellten Tischen und starren gebannt auf die Tafel. Govorko schreibt die Vergangenheitsformen von „erscheinen“ an. An einer Projektion an der Wand sind verschiedene Wörter zu lesen: Autor, Veröffentlichungsdatum, Hauptfiguren – das Thema der heutigen Deutschstunde sind Bücher. „Was ist eine Hauptfigur?“, fragt die Lehrerin. Bei einigen schnellen die Finger in die Höhe, andere überlegen, aber ein paar Schüler scheinen die Frage nicht verstanden zu haben. „Viele sprechen schon sehr gut, sie sind seit mehreren Monaten hier. Aber ein paar sind erst vor wenigen Wochen gekommen und verstehen noch nicht viel“, erklärt Govorko. Aber das Unverständnis der Einen soll einen Mehrwert für die Anderen haben. Denn falls einmal etwas nicht verstanden wird, lässt sie einen Schüler das auf deutsch Gesagte auf ukrainisch übersetzen.



Das ist aber nur eine kurze sprachliche Exkursion in die Muttersprache. Als nächstes folgt das „freie Sprechtraining“: Die Reaktionen auf diese Ankündigung dürfte vielen bekannt sein: Einige Kinder schauen weg, andere suchen auf einmal was in ihren Taschen und Beuteln, einige Eifrige melden sich.



Empfiehlst du das?

Zwei Schüler, ein Junge und ein Mädchen, kommen nach vorne und unterhalten sich über ihr Lieblingsbuch. Die Worte werden vorsichtig gewählt, mehr als Frage, aber im Lauf des Gespräches werden beide immer sicherer und tauschen sich schließlich darüber aus, ob sie das Buch empfehlen würden und warum. Das Gespräch ist beendet, die Klasse klatscht.



Als nächstes folgt ein Sitzkreis, in dem die Kinder Fragen stellen und Antworten geben. Regeln gibt es keine, außer eine: alles auf Deutsch. Und so geht es um Hobbys, Lieblingsessen und Filme, aber auch um die Heimat: „Ich komme aus Charkiw“, erzählt ein Junge, „das war mal eine schöne Stadt, jetzt nicht mehr“. Wie wir alle wissen, liegt die Millionenstadt mittlerweile in Trümmern.



Viele Kinder kommen aus Charkiw, aber auch einige aus Odessa und Kiew. Dass ihre Heimatstädte von den Russen dem Erdboden gleichgemacht wurden, verfolgt die Kinder. „Wenn wir mal unseren Probe­alarm machen müssen oder das Warnsystem getestet wird, dann geben wir Bescheid und dann geht Frau Govorko mit den Kindern raus aus der Schule. Das hängt bei ihnen schon noch im Kopf“, erklärt Lippl, der auch von Panikattacken eines ukrainischen Kindes in einer anderen Schule aus dem Landkreis weiß. Hier sind die Schüler vor allem eines: traurig. „Ein Schüler erzählte mir vor Kurzem, dass sein Papa im Krieg verwundet wurde und jetzt im Krankenhaus liegt. Die Kinder haben alle sehr schlimme Geschichten erlebt“, sagt Govorko betroffen.



Trotzdem herrscht im Klassenzimmer ausgelassene Stimmung. Hier und da hört man Getuschel (natürlich auf Ukrainisch) und pünktlich zum Gong rennen alle aus dem Klassenzimmer. Ins Klassenzimmer kommt ein junges Mädchen – „Polina“ steht auf ihrem Ordner. Über Polina hat schon der Schulleiter gesprochen. „Wir haben zwei Schülerinnen, die in Regelklassen sind. Eine in der Fünften und eine in der neunten Klasse. Die Zwei sprechen schon sehr gut Deutsch.“ Und Polina aus der Neunten spricht nicht nur gut – sondern fast akzentfrei. „Ich habe mich in Deutschland gelangweilt und wollte mich vom Krieg zuhause ablenken“, erklärt sie und zeigt ihre guten Noten in einem Mathe- und und einem Geschichtstest. „Dann habe ich mir Texte genommen und jedes Wort mit dem Google-­Übersetzer übersetzt.“ Das war vor nicht mal einem Jahr. Mittlerweile spricht Polina nahezu perfekt Deutsch und hat gute Chancen auf ein Abitur am Ammersee-Gymnasium. „Man braucht fünf Jahre, um eine Sprache auf dem Niveau einer Bildungssprache zu können“, weiß Büttner. Polina beweist das Gegenteil.



Für die Kinder, denen die deutsche Sprache nicht ganz so leicht fällt, gibt es das Hybridsystem, erklärt Büttner: „Wenn Kinder in anderen Fächern wie Mathe gut sind, können sie für diese in die Regelklassen gehen und kommen dann bloß zum Deutschlernen in die Brückenklassen.“ Die Kinder, die nur diese Klassen besuchen, haben pro Woche zehn Stunden Deutschunterricht, fünf Stunden Mathe und vier Stunden Englisch. Es folgen acht Stunden Wahlpflichtfächer und drei Stunden Wahlfächer.



Mit 30 Stunden Schule pro Woche ist es aber für die ukrainischen Schüler noch nicht getan. „Die Kinder machen von zuhause aus noch einen Unterricht in der Ukraine mit – online natürlich“, weiß Büttner. Die Schüler der ASG-Brückenklassen wohnen derzeit in Utting, Dießen, Schondorf, Greifenberg und Riederau. „Viele kommen nachmittags aus der Schule und lernen den ukrainischen Stoff dann noch bis Mitternacht“, ergänzt Govorko. Die Kinder wollen den Schulstoff ihrer Heimat nicht verpassen, denn sie hoffen, dass sie bald wieder nach Hause zurückkehren können.