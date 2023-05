Die Gesellschafter

Unverpackt einkaufen im Landkreis Landsberg

Von: Susanne Greiner

Das Tante-Resi-Unverpackt-Mobil: Theresa Kummer tourt damit seit knapp zwei Jahren durch den Landkreis. © Greiner

Landkreis - „Der Unverpackt-Hype ist vorbei“, tönt es. Und ja, die hohen Preise machen auch diesen Anbietern zu schaffen. Dennoch, „Tante-Resi“ expandiert und überquert mit ihrem Unverpackt-Mobil inzwischen die Landkreisgrenze. Und „ULA – unverpackt Landsberg“ in der Altstadt bleibt weiterhin offen. Auch wenn dazu eine große Portion Idealismus nötig ist.

Landkreis – „Unverpackt bedeutet für mich Freude“, sagt Theresa Kummer und strahlt von einem Ohr zum anderen. Gerade reinigt sie die Behälter in ihrem Lager in Waal, dem Ort, in dem die Kauferingerin auch aktuell lebt. Vor der Tür steht das „Tante-Resi“-Unverpackt-Mobil, fertig zum Beladen. Wobei eine spezielle Konstruktion hilft: „Das hat mein Papa extra für mich konstruiert“, sagt Kummer.



Ansonsten ist „Tante Resi“, die im Juni ihr Zweijähriges feiert, ein reines Frauenbusiness: Kummer hat eine Managerin für das Warenlager, dazu zwei Frauen, die jeweils einmal pro Woche als Verkäuferin hinter der mobilen Theke stehen. Kummers Arbeitswoche hat aber immer noch 60 bis 70 Stunden. „Ich bin hauptsächlich im Verkauf, mache aber auch das Marketing, Finanzen und Personal.“ Seit Kurzem ist sie zudem Vorstandsmitglied beim Verband der Unverpackt-Läden. Und die Arbeit wird nicht weniger.



Denn „Tante Resi“ expandiert, seit 16. Mai steuert sie auch die Stadthalle in Buchloe an. „Ich erweitere gerade von zehn auf 13 Standorte.“ Manch einer habe schon gefragt, ob es inzwischen zwei Unverpackt-Mobile gebe. Auch ihr Lager will sie umziehen – und von 40 auf 60 Quadratmeter vergrößern. „Wir schwimmen gegen den Trend“, freut sich Kummer. Erst vor Kurzem habe sie die umsatzstärkste Woche seit ihrem Bestehen gehabt. „Unser Stammkundenkreis ist inzwischen extrem groß.“



Was mögen die Kunden an ihrem Konzept? „Tante Resi“ stellt Regionalität als oberstes Kriterium, noch vor bio. Deshalb gibt es keine Pinienkerne, die kommen nämlich aus Russland. Dafür inzwischen Chia-Samen aus Würzburg. „Lass unser Geld n unserer Region“, ist Kummers Devise. Wobei natürlich der Kaffee, den sie aus einer Rösterei in Gliching bezieht, ursprünglich nicht regional sein kann, ebenso wenig die faire Schokolade für die Kakaonibs. Inzwischen biete sie 220 Produkte, darunter auch einiges zum Knabbern wie Kekse oder Gummibärchen. „Und was nicht da ist, ist immer bestellbar.“ Der Kunde ist König.



Kummer geht es auch um Bildungsarbeit: Sie geht in Kindergärten und Schulen und klärt über umweltbewusstes Einkaufen auf. Sie hat Rezeptkärtchen im Unverpackt-Mobil, um ihren Kunden bei eher unbekannte Zutaten Tipps zu geben. „Und wir bieten Vorbestellungen für größere Mengen an, zum Beispiel Müsli im Fünf-Kilo-Pfandeimer für Familien.“ Oder auch Spülmittel im 20-Liter-Kanister, samt Abpump­hahn zum Leasen. Der Einkauf dauere dann nicht so lang – laut dem Unverpackt Verband einer der häufigsten Kritikpunkte der Kunden am Unverpackt-Konzept. Obwohl gerade die Möglichkeit, kleine Mengen zu kaufen, für das Konzept spreche, so Kummer: Das sei „ideal für Ältere, für Singles, die vielleicht nur 100 Gramm Dinkelmehl brauchen“ – wobei der Rest der Kilopackung aus dem Supermarkt den Motten zum Opfer fällt. Der Einkauf werde so auch in gewisser Weise günstiger. „Wir sind aber kein Discounter“, gibt Kummer zu. Die Preise in Unverpackt-Läden, die meistens fast ausschließlich bio-zertifizierte Produkte verkaufen, liegen auch auf dem Niveau von Bioläden. Aber im Supermarkt kaufe man ja meistens mehr als man brauche, weiß Kummer – und auch jeder Einkäufer, der kurz vor der Kasse noch zum ‚Quengelartikel‘ greift.



„Tante Resi“ bleibt mobil – und wird sesshaft: „Ich werde wohl auch einen Laden aufmachen“, sagt Kummer. „Vielleicht im Industriegebiet. Mit ganz vielen kostenlosen Parkplätzen vor der Tür.“ Natürlich wäre es schön, wenn jeder mit dem Rad oder zu Fuß komme. „Aber das ist hier auf dem Land nicht die Realität.“



Die Gesellschafter

Das bekommt auch der ULA im Vorderen Anger von Landsbergs Altstadt zu spüren: „Man kann hier ja nicht parken“, ist eines der Argumente, die Stefan Kraus und Monika Drexl oft hören. Sie und neun weitere Mitglieder bilden die Unternehmergesellschaft & Co KG, die ULA betreibt. Obwohl ‚betreiben‘ nicht ganz passt. „Der Laden ist für uns eher eine Art Hobby“, gibt Kraus zu. Denn seinen Lebensunterhalt dadurch finanzieren kann keiner der elf, auch nicht Drexl, die am häufigsten im Laden ist, eigentlich aber einen Bauernhof hat.



Stefan Kraus vom ULA, dem „Unverpackt Landsberg“ im Vorderen Anger, ist einer von elf ULA-Gesellschaftern. © Greiner

Dabei habe es Anfang 2022 richtig gut ausgesehen, erinnern sich Drexl und Kraus. Auch die Pandemie habe dem Laden in die Hände gespielt: „Die Leute hatten mehr Zeit und haben bewusster eingekauft“, erinnert Drexl. Mit dem Krieg in der Ukraine und den einhergehenden Verteuerungen habe ULA aber zu kämpfen. Die Gewinnmargen bei den Lebensmitteln sinken. Und die Menschen kaufen wegen der Inflation häufiger im Discounter, weshalb ULA auch nicht die Menge an Kunden hat, die es bräuchte. „Aber der Laden ist uns wichtig“, sagt Kraus mit Überzeugung. „Ihn zuzumachen, dazu sind wir noch nicht bereit. Wir haben eine Vision und die wollen wir umsetzen.“



Es geht um die Nachhaltigkeit, das Schonen der Ressourcen, um einen gemäßigteren, da bewussteren Konsum. „Man muss dazu seine Lebensgewohnheiten umstellen“, sagt Drexl. Eben auch mal heute entscheiden, was morgen und übermorgen auf den Tisch kommt. Eine Einkaufsliste schreiben. Und dann auch gleich die Behälter fürs Unverpackt-Einkaufen einpacken. Obwohl natürlich sowohl ULA als auch „Tante Resi“ kostenlose Gläser für Kunden ohne Behälter anbieten. Argumente wie ‚Ich habe kein Gefäß dabei‘ oder ‚Ich habe keine Zeit‘ sieht Kraus als Ausreden – wie die Mitgliedschaft im Fitnessstudio, in das man nie geht. Denn „ich muss es wollen“, betont Kraus. Sport oder eben auch das ‚bessere‘ Einkaufen.



Um mehr Kunden anzulocken, bietet ULA neben Getreideprodukten, Nüssen oder Trockenobst auch Obst und Gemüse, Käse oder beispielsweise Seifen oder Taschen aus einem Fairtrade-Projekt aus Afrika an, die sich als Geschenke eignen. Das oberste ULA-Gebot: die Bio-Zertifizierung, dahinter dann die Regionalität. So gibt es Kiwis aus Italien (statt Neuseeland), Fair-Trade-Kaffee, ebenso faire Schokolade. Und auch die Pinienkerne aus Russland. „Eine gewisse Vielfalt braucht wir“, sagt Drexl. Um Kunden den Gang in einen zweiten Laden möglicht zu ersparen.



Die ULAler bleiben optimistisch. Ob es klappt? Die ersten Signale sind gut: „Unsere Stammkundschaft wächst“, freut sich Drexl. Und wenn jeder Altstadtbewohner einmal pro Woche etwas kaufe, genüge das ja schon, sagt Kraus. Kunden von außerhalb wird es wohl nicht so schnell geben: Gerade fährt ein Auto am Eingang vorbei – auf der Suche nach dem Parkplatz.