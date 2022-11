Coworking-Plätze gesucht

„New Work“ - Homeoffice auf dem Dampfer

Von: Dieter Roettig

Viele Ideen wurden geschmiedet beim Bürger-Workshop der Dießener „Kleinstadtakademie“. Hier notiert Vize-Bürgermeister Roland Kratzer einen Gedankenblitz. Links von ihm Gesamtleiter Hans-Peter Sander, rechts von ihm Berater Axel Praus. © Roettig

Dießen – Die Zukunft der Arbeitswelt hat nicht erst seit Covid begonnen, aber dadurch einen massiven Schub erlebt. Angesichts von Digitalisierung, demografischen und Werte-Wandel verändert sich die Arbeitswelt bereits seit Jahren. „New Work“ als Sammelbegriff für sämtliche neue Arbeitsformen wie Homeoffice, Coworking oder Desksharing hat auch schon in Dießen Fuß gefasst. Das ergab eine Umfrage der sogenannten „Kleinstadtakademie“, an der sich immerhin 440 Bürgerinnen und Bürger beteiligt haben.

Demnach haben 33 Prozent völlige Freiheit bei der Arbeitsortswahl und keine Bindung an den Sitz ihres Arbeitgebers. Diese und andere Erkenntnisse der Umfrage wurden jetzt in einem Bürger-Workshop im Blauen Haus weiter entwickelt. Federführend dabei Vize-Bürgermeister Roland Kratzer als Projektleiter der Gemeinde, Axel Praus vom Beratungsunternehmen „workingwell“ und natürlich Hans-Peter Sander, Chef vom Dießener Denkerhaus und Gesamtverantwortlicher des örtlichen Modellversuchs.



Bürgermeisterin Sandra Perzul schaute kurz vorbei und betonte, dass die Arbeitswelt seit Corona im Umbruch sei. Auch nach der Pandemie werde man nicht komplett zum alten Arbeits- und Pendelalltag zurückkehren. Flexible Arbeitsmodelle seien bleibende Faktoren im Berufsleben geworden. Gerade für einen Ort wie Dießen würden sich dabei vielschichtige Dimensionen eröffnen, um mehr Lebensqualität für die Bürger herzustellen.



Unter dem Begriff „Kleinstadtakademie“ verbirgt sich ein von Bundesinnenministerium gefördertes Vorhaben mit dem amtsdeutschen Untertitel „Kooperative Entwicklung kleinstädtischer Transformationspfade im Themenfeld Neue Arbeitswelten durch explorative Erkundungen, dialogische Verdichtungen und experimentelle Erprobungen“. Neben der Marktgemeinde Dießen wurden noch sechs weitere Kommunen für das praxisorientierte Forschungsprojekt ausgewählt und gefördert: Wittenberge (Brandenburg), Oestrich-Winkel (Hessen), Dippoldiswalde (Sachsen), Mölln (Schleswig-Holstein), Eutin (Schleswig-Holstein) und Hitzacker (Niedersachsen).



Die 440 bei der Gemeinde eingegangenen Fragebögen wurden von Experten der TH Lübeck ausgewertet, die das Modellvorhaben wissenschaftlich-methodisch begleitet. 72 Prozent der Teilnehmer sind demnach in einem Beschäftigungsverhältnis und 28 Prozent selbständig. 33 Prozent der Angestellten haben völlige Freiheit bei der Arbeitsortwahl und keine Bindung an den Sitz ihres Arbeitgebers, für 32 Prozent sind Änderungen in Absprache möglich und 35 Prozent haben keinerlei Spielraum. 31 Prozent der in Dießen Arbeitenden sind bei einem ortsansässigen Unternehmen tätig, 13 Prozent sind von Dießen aus selbständig und arbeiten in einem angemieteten Büro, während 56 Prozent das Homeoffice bevorzugen.



Wie Hans-Peter Sander erzählte, habe ein Dießener die optimale Lösung für Abwechslung im oft einsamen Homeoffice-Alltag gefunden: Er hat sich für 240 Euro ein Jahresticket für die Bayerische Seenschifffahrt gekauft und arbeitet bei Schönwetter mit dem Notebook auf den Ammersee-Dampfern, die alle über kostenloses WLAN verfügen. Und bei Fernweh arbeitet er manchmal auch auf dem Starnberger See oder dem Königs- und Tegernsee. Denn auch hier gilt die Jahreskarte.



Coworking-Plätze gesucht



Hochgerechnet rund zweitausend Dießener pendeln werktäglich auswärts zur Arbeit, wobei 82 Prozent den eigenen Pkw benutzen. Die Mehrzahl benötigt mehr als 45 Minuten für eine Wegstrecke. Wenn künftig massenhaft am Wohnort anstatt in den Metropolen gearbeitet werden soll, müssen sich laut Axel Praus Kleinstädte und Gemeinden der „neuen Normalität“ stellen und Voraussetzungen schaffen. Es geht um Nutzung von Leerstand, um Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen und Mobilitätsangebote.



Die Daten der Umfrage waren Grundlage beim Bürgerworkshop, der fünf Themengebiete umfasste. Bei den Räumlichkeiten und Anforderungen für alternatives Arbeiten abseits vom Homeoffice gab es die meisten Ansprüche. Es sollten gut erreichbare Plätze zum Wohlfühlen und Inspirieren sein, am besten in Seenähe. Man müsse in Ruhe professionell arbeiten könne, brauche aber auch Gemeinschaftsräume zum Austausch und einen Besprechungsraum. Sicheres WLAN, Bildschirme und Drucker wären von Vorteil. Dann bräuchte man nur mit dem Notebook aufschlagen.



Sogar eine Kinderbetreuung zumindest in der Nähe stand auf den Coworking-Wunschplakaten. Verpflegung und Einkaufsmöglichkeiten sollten auch in die Planungen einbezogen werden. Von Leberkäsesemmel, Pizza oder Döner zu Mittag bis zur Druckerpatrone müsste alles am besten fußläufig erreichbar sein.



Wo man in bestehende Lokalitäten einen Coworkingspace integrieren könne, war auch ein Punkt des Brainstormings. Die Vorschläge gingen von der ausstellungsfreien Zeit im Blauen Haus über die irgendwann renovierten Huber-Häuser, dem Jugendtreff und den wenig benutzten Vereins- und Seglerheimen bis hin zum Café im Gartencenter Wörlein. Mögliche Räumlichkeiten sollten auch in den Ortsteilen Riederau, Dettenhofen, Dettenschwang und Obermühlhausen geprüft werden. Hier böte sich der Dorfstadel an.



Gefragt wurde auch nach einer baldigen App, unter der alle regionalen Coworking-Angebote mit Kontaktdaten ständig aktualisiert aufgeführt sind.