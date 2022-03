Drogen und mehr

Schwarzpulver selbstgemacht in Kaufering

Von: Ulrike Osman

Schwarzpulver für 50 Chinaböller und noch mehr fand die Polizei in der Wohnung eines Kauferingers. Dafür musste sich der 25-Jährige jetzt vor Gericht verantworten. © ChWeiss (Symbolfoto)

Landsberg – Angeblich um Feuerwerkskörper zu basteln, bestellte ein 25-Jähriger aus Kaufering im Internet die Grundstoffe für Schwarzpulver. Das brachte nicht nur ihn vor Gericht, sondern auch seine 23-jährige Freundin. Denn der Arbeitssuchende hatte für die Bestellung ihr Handy und ihren Amazon-Account genutzt.

Dass man aus Holzkohlepulver, Kaliumnitrat und Salpeter Schwarzpulver mischen kann, wollte der 25-Jährige auf YouTube gesehen haben. „Ich wollte das nachmachen“, sagte er vor Richter Michael Eberle. Allerdings meldete Amazon die verdächtige Bestellung offenbar an die Behörden, so dass kurz darauf die Polizei vor der Tür des Kauferingers stand. Die Beamten stellten fast 100 Gramm Schwarzpulver sicher – genug für knapp 50 Chinaböller, wie Eberle vorrechnete. Er bezweifelte die Geschichte von den Feuerwerkskörpern auch deshalb, weil sich der Vorfall im Hochsommer – Juli 2021 – zugetragen hatte.



Er wisse nicht mehr, was er sich dabei gedacht habe, beteuerte der Angeklagte schließlich. Seine Lebensgefährtin habe jedoch mit der Bestellung nichts zu tun gehabt. Er habe ihr Handy geliehen und ihren Amazon-Account benutzt, weil er nach einigen „geplatzten Rechnungen“ dort selbst nichts mehr bestellen konnte. Was er orderte, sagte er der 23-Jährigen nicht. Sie habe auch nicht nachgefragt, sondern ihm nur das Paket übergeben.



Die 23-jährige Freundin machte zu den Vorwürfen keine Angaben. Ihre Verteidigerin Silke Ackermann pochte darauf, dass die junge Frau die Bestellung nicht hinterfragen musste und nicht wissen konnte, dass es sich bei den Substanzen um die Bestandteile von Schwarzpulver handelte. „Das liegt außerhalb des Vorstellungshorizonts einer normalen Freundin.“ Eberle glaubte der jungen Frau die Unbedarftheit jedoch nicht und verurteilte sie wegen Beihilfe zum Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen zu einer Geldstrafe in Höhe von 140 Tagessätzen à 45 Euro – macht insgesamt 6.300 Euro.



Drogen und mehr



Ein weiterer Anklagepunkt betraf einen Drogenfund, der ebenfalls bei dem 25-Jährigen gemacht wurde. 16,6 Gramm Amphetamin entdeckte die Polizei in einer verschlossenen Metalldose neben der Kaffeemaschine. Die Erklärung des Angeklagten: Ein Freund habe bei einer Party am Wochenende zuvor das Rauschgift liegen lassen – und es trotz mehrfacher Aufforderung nicht abgeholt.



Warum er es nicht einfach die Toilette heruntergespült habe, konnte der 25-Jährige nicht beantworten. Seine Freundin, die bei der Durchsuchung frühmorgens bei ihm angetroffen wurde, habe auch von den Drogen nichts gewusst – sie habe seinerzeit noch gar nicht bei ihm gewohnt.



An dieser Einlassung hatte Verteidigerin Silke Ackermann keinen Zweifel. Fotos von der Durchsuchung belegten in ihren Augen, dass die damalige Wohnung des Angeklagten eine „typische Jungsbude“ gewesen sei. Dort fanden sich auch diverse Waffen – Luftgewehre, eine Armbrust, ein Schwert und einige Outdoor-Messer. Dieses Arsenal hatte der 25-Jährige ursprünglich legal besessen. Inzwischen ist es jedoch vom Landratsamt eingezogen worden.



Vorbelastet



Beide Angeklagten brachten Vorstrafen mit. Die 23-Jährige war zweimal wegen Rauschgift mit der Justiz in Konflikt geraten, ihr Freund einmal. Der 25-Jährige wurde im September vergangenen Jahres wegen Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe verurteilt. Damals hatte er auf der Flucht vor der Polizei das Rauschgift in den Mühlbach am Rossmarkt werfen wollen. Es war aber auf dem Balkon eines angrenzenden Wohnhauses gelandet.



Eberle verurteilte ihn wegen des Schwarzpulvers und des Amphetamins zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist. „Sie müssen schauen, dass Ihr Leben die Kurve kriegt“, legte er dem 25-Jährigen ans Herz. Vor allem solle der Mann sich Arbeit suchen. Einstweilen gab es eine Auflage von 140 Sozialstunden, abzuleisten binnen acht Monaten. Der 25-Jährige nahm das Urteil noch im Gerichtssaal an. Die 23-jährige Freundin wurde vom Drogenvorwurf freigesprochen.