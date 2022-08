»Nazis raus« auf Schondorfer Pfitzner-Denkmal

Schmierer in den Seeanlagen

Von Dieter Roettig

Schondorf – Das zaghafte Handeln des Gemeinderats zum umstrittenen Pfitzner-Denkmal in der Seeanlage nervte wohl einen ungeduldigen Gegner des wegen seiner Nähe zum Nationalsozialismus umstrittenen Komponisten Hans Pfitzner (1869 – 1949). In einer Nacht- und Nebelaktion beschmierte er das Denkmal auf beiden Seiten mit weißer Farbe, schrieb „Nazi raus“ und malte Hakenkreuz und Judenstern. KREISBOTEN-Reporter Dieter Roettig entdeckte die Schmierereien und informierte Bürgermeister Alexander Herrmann zu Beginn der aktuellen Gemeinderatssitzung.

Zum momentanen Stand in der leidigen Pfitzner-Angelegen­heit sagte Herrmann, er sei in Kontakt mit dem Künstler Walter Mayer, der das Denkmal entworfen hat. Als Urheber müsse er vor der Umsetzung des letzten Ratsbeschlusses erst seine Zustimmung geben. Wie berichtet, hatte man sich nach langer Diskussion darauf geeinigt, den rechten Teil des Denkmals mit einem neuen Text zu versehen, in dem sich der Gemeinderat ausdrücklich von Pfitzners antisemitischen Äußerungen sowie seiner nationalsozialistischen Gesinnung distanziert und jede Form von Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit verurteilt.



Hans Pfitzner hat von 1919 bis 1929 mit seiner Familie in der Ammersee-Gemeinde gelebt hat. Ihm zu Ehren hatte man 1976 eine Straße nach ihm benannt und anlässlich seines 50. Todestags und 130. Geburtstags am 9. Mai 1999 ein Denkmal auf der Seepromenade enthüllt. Da sich wegen der Radikalisierung der Rechten und vermehrten antisemitischen Anschlägen immer mehr Kommunen mit Pfitzner-­Straßen genauer mit dem umstrittenen Komponisten auseinander gesetzt haben, begann in Deutschland und Österreich eine große Umbenennungswelle. Im Hamburg wurde daraus die Friedensallee, in Hamm die Lisztstraße, in Münster der Margarete-Moormann-Weg, in Lübeck die Clara-Schumann-Straße oder in Frankfurt die Lilo-­Günzler-Straße.



In Salzburg wurde vor kurzem der Schlussbericht über „nach NS-belasteten Personen benannten Straßen“ veröffentlicht. Hans Pfitzner wurde dabei in der Kategorie „Gravierende NS-Verstrickung“ eingestuft mit der Empfehlung für die Umbenennung von Straßen und Denkmälern.



Obwohl Hans Pfitzner scheinbar nicht Mitglied der NSDAP war, pflegte er enge Beziehungen zum System und seinen Schergen wie Hans Frank, dem „Judenschlächter von Polen“. Ihm widmete er sogar seine Komposition „Krakauer Begrüßung“. 1936 erhielt Pfitzner den Ehrentitel „Reichskultursenator“ und nahm an Sitzungen teil, wo über anti-jüdische Maßnahmen nach den November-Pogromen abgestimmt wurde. 1940 gab die Gauhauptstelle der NSDAP eine politische Beurteilung Pfitzners ab: „Dem Nationalsozialis­mus steht Pfitzner bejahend gegenüber“.



Seit 1923 war Pfitzner schon mit Adolf Hitler befreundet, der ihn nach einer Gallenoperation sogar im Krankenhaus besuchte. 1944 erhielt Pfitzner von Hitler eine Zuwendung von 50.000 Reichsmark und wurde in die „Gottbegnadeten-Liste“ aufgenommen. Als einer der wichtig­sten Musiker wurde Pfitzner von Hitler persönlich von allen Kriegsverpflichtungen befreit.



In Pfitzners nach 1945 entstandenen Schrift „Glosse zum II. Weltkrieg“ heißt es: „Das Weltjudentum ist ein Problem & zwar ein Rassenproblem, aber nicht nur ein solches“. Weiter schreibt er von der Judenvernich­tung Hitlers als „Vertilgen einer bestimmten Insektensorte“ und relativiert die Vernichtung der Juden durch Vergleiche mit zum Beispiel der Vernichtung der Ureinwohner Nordamerikas.



Laut Wikipedia war der Komponist und Dirigent auch „Autor theoretischer und politischer Schriften, oft mit dezidiert antisemitischer Zielrichtung.“ Trotzdem wurde er 1948 im Rahmen der Entnazifizierung von der Spruchkammer München als „vom Gesetz nicht betroffen“ eingestuft. Dazu verhalfen ihm „Ehrenerklärungen“ unter anderem von Hans Knappertsbusch, Arnold Schönberg oder Carl Zuckmayer.



Selbst Charlotte Knobloch von der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern hat sich in einer schriftlichen Erklärung für den Abbau des Schondorfer Pfitzner-Denkmals eingesetzt: „Pfitzner war ein durch und durch überzeugter Judenhasser und blieb es selbst nach dem Holocaust … Antisemiten sollten nicht länger mit Denkmälern geehrt werden … Ich bitte daher darum, das Pfitzner-Denkmal in Schondorf zum nächstmöglichen Zeitpunkt abzubauen.“ Eine anderweitige Anerkennung von Pfitzners musikalischem Schaffen abseits seiner NS-Verstrickungen bliebe davon sicherlich unberührt, so Knoblochs Schlusssatz.



Ob das ohnehin schon seit längerem ramponierte und jetzt beschmierte Pfitzner-Denkmal nunmehr für immer abgebaut oder gar mit einer neuen Texttafel restauriert wird, ist momentan offen.