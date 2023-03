Sie waren nur kurz Zigaretten holen...

Tankstellen-Einbruch in Dießen

Dießen - In der vergangenen Nacht sind unbekannte Täter in die ARAL-Tankstelle in der Lachener Straße in Dießen eingebrochen. Dort haben sie dann neben der Kasse mit Wechselgeld auch eine scheinbar sehr große Menge an Zigaretten mitgehen lassen - denn der Beuteschaden beträgt rund 8.000 Euro.

Die Diebe hebelten die Eingangstür der Tankstelle auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort nahmen sie die Kasse und die Zigaretten mit. An der Eingangstür soll ein Schaden von rund 500 Euro entstanden sein, wie Klaus Hofmeister, Polizeihauptkommissar der Polizeiinspektion Dießen mitteilt.

Die Polizeiinspektion Dießen bittet Zeugen, die in der Tatnacht im Umfeld der Tankstelle Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden.