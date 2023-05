Deutschland übernimmt Welterbe-Vorsitz der UNESCO: Festakt im Landsberger Stadttheater

UNESCO-Welterbe

Von Dieter Roettig schließen

Landsberg – Dass man aus über fünftausend Jahre alten Funden in Pestenacker den ältesten Hut Bayerns rekonstruieren konnte, ist nicht zuletzt der UNESCO zu verdanken. Sie pflegt das transnationale Welterbe „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“. Sechs Länder sind daran beteiligt, wobei Deutschland jetzt für zwei Jahre den Vorsitz übernommen hat.

Die Überreste des Spitzhuts befanden sich in der Brandschicht im Fundament eines in Blockbauweise errichteten Hauses, das man auf das Jahr 3490 vor Christus datieren konnte. Diese und noch mehr spannende Fakten aus dem Steinzeitdorf Pestenacker gab Archäologin Lejla Hasukic im Stadttheater zu Besten, wo der Festakt stattfand.



Nach F wie Frankreich kommt G wie Germany. Da der Vorsitz der „International Coordination Group“ alle zwei Jahre in alphabetischer Reihenfolge wechselt, wurde jetzt Deutschland mit der Koordination von Maßnahmen zum Schutz, zur Forschung und zur Vermittlung des nahezu unsichtbaren prähistorischen Erbes betraut. In einer feierlichen Zeremonie übergab Karim Gernigon aus Frankreich die Präsidentschaft an Prof. Dr. Claus Wolf, Chef des Landesamts für Denkmalpflege in Baden-Württemberg, sowie an Prof. Mathias Pfeil, Generalkonservator des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. Symbolisch wurde dabei ein Mini-Pfahlbau mit französischer und deutscher Flagge überreicht.



An dem Welterbe-Projekt um die Alpen sind die Länder Schweiz, Italien, Frankreich, Slowenien, Österreich sowie Deutschland beteiligt, wo sich 18 Fundstellen befinden, davon drei in Bayern und zwei wiederum im Landkreis Landsberg: Das Steinzeitdorf Pestenacker und die Feuchtbodensiedlungen Unfriedshausen. Aufgrund der außergewöhnlichen Erhaltung organischer Materialien und damit ihres Fundreichtums geben sie einmalige Einblicke in Leben und Alltag der ersten ackerbaulichen Gesellschaften von 5000 bis 500 Jahre vor Christus.



Unter Pfahlbauten versteht man die Reste von Häusern, die sich in Form von Pfählen, manchmal ganzen Pfahlfeldern, an Seeufern, im Wasser oder in Mooren erhalten haben. In einem eindrucksvollem Vortrag erläuterten die Wissenschaftlerinnen Dr. Anneli Wanger-O’Neill und Anne Köhler die neuesten „geoarchäologischen Erkenntnisse zur jungneolithischen Feuchtbodensiedlung Pestenacker“. Hier wird mit hochmodernden technischen Apparaturen in tiefste Bodenschichten geforscht.



Was man aus diesen Erkenntnissen rekonstruieren kann, beeindruckte nicht nur Bürgermeister Christian Bolz, zu dessen Gemeinde Weil das Steinzeitdorf Pestenacker gehört. Auch Bernhard Lachner, Leiter für Kreisentwicklung und Kultur im Landratsamt, zeigte Respekt vor den Leistungen und der Mammutaufgabe, die sich die UNESCO zu eigen gemacht hat.



Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von der Gruppe „Radio Europa“ mit einem klingenden Plädoyer für die Idee eines vereinigten und friedlichen Europas, das zumindest im vorgestellten Projekt bestens funktioniert.