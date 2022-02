100.000 Bullen mit lahmen Flügeln

Von: Susanne Greiner

Rund 100.000 Getränkedosen mussten die Feuerwehren Kaufering und Landsberg gestern infolge einer Unfallserie auf der A96 von Hand aufräumen. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt. © Freiwillige Feuerwehr Landsberg

Landsberg - Manches Getränk soll ja Flügel verleihen. Dass so ein Energydrink aber auch viel Energie kosten kann, mussten die Feuerwehrler aus Landsberg und Kaufering gestern erfahren: Am frühen Morgen kam es auf der A96 Landsberg-West zu mehreren Unfällen infolge eines ersten Auffahrunfalls. Verletzt wurde nur eine Person und diese zum Glück nur leicht. Aber rund 25 Paletten eines Energydrinks, damit rund 100.000 Getränkedosen, mussten die Feuerwehrler per Hand aus einem umgekippten Lkw entladen. Die Autobahn war deshalb mehrere Stunden gesperrt.

Kurz nach 6 Uhr morgens fuhr ein 22-jähriger Autofahrer an der Anschlussstelle Landsberg-West auf die Autobahn Richtung Lindau, berichtet die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck. Als er den Fahrstreifen wechselte, kam er mit ins Schleudern und prallte mit einem Sattelzug zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt, auch die Fahrzeuge wurden nur leicht beschädigt. Da sich aber wegen des Unfalls ein Rückstau bildete, kam es an dessen Ende zu einem Auffahrunfall: Ein Sattelzug fuhr auf einen abbremsenden Pkw auf. Auch hier sei niemand verletzt worden, der Pkw musste aber abgeschleppt werden.

Kurz nach diesem Unfall fuhr ein weiterer Sattelzug auf die Unfallstelle zu, konnte aufgrund der glatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten und wich nach rechts auf den Seitenstreifen aus, um nicht mit den stehenden Fahrzeugen zu kollidieren. Der 41-jährige Fahrer geriet in den unbefestigten Fahrbahnrand - wobei sein mit Getränke-Dosen beladener Lkw umkippte. Der Fahrer blieb unverletzt. Zur Bergung und Sicherung des Sattelzuges musste die Autobahn in Richtung Lindau gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 70.000 Euro.

Wegen der Sperrung bildete sich wieder ein Stau, in dem erst ein Klein-Lkw auf einen Lkw auffuhr - niemand wurde verletzt. Kurz danach fuhr schließlich noch ein Pkw-Fahrer auf einen Pkw vor ihm auf. Dessen 59-jähriger Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt hier rund 12.000 Euro.

Zur Bergung der Fahrzeuge und auch der rund 100.000 Getränkedosen wurden die Feuerwehren Kaufering und Landsberg alarmiert. Zwar konnten die Pkw schnell geborgen werden, schwieriger war es, den umgekippten Sattelzug mit Dosen-Inhalt zu bergen. Denn die Dosen konnten nur per Hand aufgelesen werden - weshalb die Autobahn erst um 14.20 Uhr wieder freigegeben werden konnte.