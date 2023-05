Dettenschwang: Schweizer im Pkw mehrmals überschlagen

Von: Susanne Greiner

Teilen

Der Schweizer hat sich mit seinem Auto mehrmals überschlagen. Er wurde nur leicht verletzt, der Pkw hat einen Totalschaden. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / PhilippKWalther@gmail.com

Dießen/Dettenschwang - Wahrscheinlich hat der Schweizer Autofahrer, der sich am Montagabend kurz vor Dettenschwang mit seinem Auto mehrmals überschlug, zu viel Alkohol im Blut gehabt. Ob er zu schnell war, ist im Bericht der Polizei Dießen nicht zu lesen.

Der 70-jährige Schweizer fuhr am Montagabend die Kreisstraße von Dießen nach Dettenschwang. Rund 300 Meter vor dem Ortseingang Dettenschwang sei er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und habe sich im angrenzenden Feld mehrfach überschlagen, informiert Polizeihauptkommissar Tobias Ridder. Der Fahrer habe sich selbständig aus seinem Pkw befreien können und lediglich leichte Verletzungen gehabt. „Allerdings besteht der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde“, so Ridder.

Am Auto des Schweizers entstand hingegen ein Totalschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Zudem entstand Flurschaden.