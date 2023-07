Unfall bei Prittriching: 28-Jähriger tödlich verletzt

Pkw fing Feuer

Prittriching – Am frühen Sonntagmorgen sei der 28-Jährige aus dem Landkreis Friedberg von Prittriching Richtung Unterbergen unterwegs gewesen, informiert die Landsberger Polizei. Bei dem Unfall brannte der Wagen aus.

Der 28-Jährige sei gegen 5.30 Uhr am Sonntagmorgen in einer leichten Rechtskurve zu weit nach links gekommen, gegen eine Straßenlaterne geprallt und anschließend gegen einen Baum. Von dort sei der Pkw über die Straße in ein Feld geschleudert worden und habe sofort Feuer gefangen. Der Fahrer sei in seinem Fahrzeug verbrannt.

Ein Pärchen habe „quietschende Reifen“ und ein „Knallgeräusch“ gehört und den brennenden Pkw gemeldet, so die Polizei. Vor Ort waren die Feuerwehren Egling und Prittriching. Die Identität des Fahrers habe man über die Polizei Friedberg ermitteln können.