Unfall bei Utting: Rolle vorwärts zurück auf die Fahrbahn

Von: Susanne Greiner

Trotz Komplettüberschlag nur eine Beule am Kopf: Ein Münchener hat bei Utting gerade nochmal Glück gehabt. © PantherMedia

Utting – Trotz einem vollen Überschlag blieb ein 42-Jähriger Pkw-Fahrer bei einem Unfall am Mittwoch vergangener Woche fast unverletzt. Der Lappen ist aber weg.

Der Münchener war von Riederau Richtung Utting unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam, in die Böschung fuhr und von dort mit einer Rolle übers Dach zurück auf die Fahrbahn schlitterte. Der 42-Jährige hatte nur eine Beule am Kopf, so die Polizei Dießen. Der Totalschaden beim Pkw liege bei rund 10.000 Euro. Grund für den Unfall seien wohl die 1,4 Promille des Müncheners gewesen, weshalb er seinen Führerschein abgeben musste. Weil er die Polizeibeamten auch mehrmals beleidigt und ihnen mit dem Tod gedroht habe, wurde er auch wegen Bedrohung und Beleidigung angezeigt.