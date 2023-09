Baustellen-Unfall in Utting bringt Vorarbeiter vor Gericht

Von: Ulrike Osman

Teilen

Ein 37-jähriger Bau-Vorarbeiter musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten. © Schelle

Utting/Landsberg – Es war ein schrecklicher Unfall, der sich Ende Juli vergangenen Jahres auf einer Baustelle an der Bahnhofstraße in Utting ereignete. Ein Aufbauhelfer stürzte von einem Baugerüst fast fünf Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu. Der verantwortliche Vorarbeiter stand nun vor dem Amtsgericht Landsberg. Dem 37-Jährigen wurde fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen, da er die Gerüstaufbauarbeiten nicht hinreichend beaufsichtigt und nicht überwacht habe, dass die vorgeschriebene Absturzsicherung sowie Montagesicherungsgeländer zum Einsatz kamen.

An jenem Tag gegen Mittag befand sich der Geschädigte auf der zweiten Gerüstlage und wollte dem Angeklagten, der eine Etage tiefer stand, etwas herunterreichen. Dabei kippte die Konsole, auf der der Geschädigte stand, nach vorn. Er stürzte aus einer Höhe von 4,90 Meter auf eine Betonplatte und blieb bewusstlos liegen.



Der Notarzt sei zunächst davon ausgegangen, dass der Mann den Unfall nicht überleben würde, berichtete ein Polizeibeamter im Zeugenstand. Der Schwerverletzte wurde per Hubschrauber mit einem Schädel-Hirn-Trauma in die Unfallklinik Murnau gebracht und musste ein Jahr lang stationär behandelt werden. Inzwischen soll er angeblich wieder arbeiten, allerdings nicht mehr im Gerüstbau, sondern im Lager seiner alten Firma. Zur Gerichtsverhandlung gegen seinen ehemaligen Vorarbeiter erschien der Geschädigte nicht, obwohl er als Zeuge geladen war.



Die fragliche Gerüstkonsole sei nicht vorschriftsmäßig eingehängt gewesen und habe keine Kippsicherung gehabt, erklärte eine Vertreterin der Berufsgenossenschaft Bau im Zeugenstand. Eine Innensicherung des Gerüsts sei vorgeschrieben. Sei dies nicht möglich – im vorliegenden Fall hatte der Auftraggeber die Innensicherung aus Kostengründen abgelehnt – müssten Ersatzmaßnahmen wie Gerüstbänder, Sicherungsgurte oder Seile zum Einsatz kommen. Nichts davon habe sie auf der Baustelle vorgefunden.



Auf den Einwand der Verteidigerin, der Angeklagte habe nicht „jeden Handschritt“ seiner Kollegen überwachen können, erwiderte die Zeugin: „Doch. Das gehört zu den ureigensten Aufgaben des Aufsichtsführers.“ Allerdings soll der Angeklagte am Tag vor dem Unfall krank gewesen sein, so dass er einen Teil des Gerüstaufbaus gar nicht mitbekommen habe.



Sowohl der Angeklagte als auch der Geschädigte hatten wenige Monate zuvor eine Sicherheitsunterweisung bekommen. Ob allerdings der Geschädigte diese hundertpro­zentig verstanden hatte, erscheint zumindest fraglich. Er ist kein deutscher Muttersprachler. Bei einer polizeilichen Vernehmung nach dem Unfall soll er angegeben haben, er wisse nicht, was eine Absturzsicherung ist.



Richter Thomas Kirschner sah dennoch ein Mitverschulden des Geschädigten, zumal dieser offenbar wenige Wochen vor dem tragischen Unfall schon einmal gestürzt war. Doch auch der Angeklagte trage Verantwortung – er hätte zumindest darauf achten sollen, dass der Geschädigte einen Sicherungsgurt trug, so Kirschner. Die Schuld des Ange­klagten liege jedoch nicht in einem so hohen Bereich, dass er strafrechtlich zu verurteilen sei. Deshalb wurde im Einverständnis mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage vorläufig eingestellt.



Der Angeklagte muss 1.500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Tut er dies fristgerecht, wird das Verfahren endgültig eingestellt.