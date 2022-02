Der Schilderklau in Dießen geht weiter

Von: Toni Schwaiger

Erneut ist in Dießen ein Ortsschild gestohlen worden - und noch weitere Verkehrszeichen. © Ernstberger

Dießen – Ob Ortsschild, „Vorfahrt gewähren“ oder „Zulässige Höchstgeschwindigkeit“ – der Schilderklau in der Marktgemeinde nimmt kein Ende. 1.000 Euro Schaden sind jetzt zu beklagen.

So haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Fuggerstraße zwei Verkehrszeichen und einen Verkehrsspiegel entwendet. Und dabei auch noch die Haltestangen beschädigt, wie Polizeisprecher Roland Nist mitteilt. Doch damit nicht genug.



Nach der Anzeigenaufnahme stellten die Dießener Polizeibeamten nämlich fest, dass im Ortsgebiet noch weitere vier Verkehrszeichen gestohlen worden waren. Und erneut ein Ortschild, deren fünf zwischen Weihnachten und Neujahr verschwanden.



Übrigens: Der Diebstahl von Verkehrsschildern kann als „gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“ gewertet und mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren geahndet werden.

Die Polizeiinspektion Dießen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Telefon 08807/92110.