Ungutes närrisches Treiben in Landsberg

Zwei der Jugendlichen musste die Polizei mit Handschellen fesseln, da sie sich nicht „kooperativ“ verhielten. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Landsberg – Kein Faschingsumzug, dafür aber Faschingstreiben: In der Innenstadt waren am Lumpigen Donnerstag letzte Woche zahlreiche verkleidete Faschingsnarren unterwegs – wobei das Wort „Narren“ hier nicht ganz unbegründet ist: Denn wie immer gab es auch in diesem Jahr einige Straftaten, meldet die Polizei Landsberg. Diese konzentrierten sich auf die Von-Kühlmann-Straße.

So habe am Nachmittag gegen 16 Uhr „im Rahmen eines Faschingstreibens am Lechufer“ in der Von-Kühlmann-Straße ein 22-Jähriger einen Streit schlichten wollen. Daraufhin seien drei Personen auf ihn losgegangen, weshalb der Streitschlichter zu Boden ging. Dort habe er dann einen so starken Tritt gegen den Kopf erhalten, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Die drei Täter hätten weiter auf ihn eingeschlagen, informiert die Polizei, bis sie schließlich von ihm abließen und flüchteten. Umstehende Zeugen konnten zumindest zwei der drei Personen benennen. Es handele sich um zwei Landsberger im Alter von 17 und 18 Jahren. Der dritte Täter werde aber noch gesucht, so die Polizei.



Am Abend gegen 20.40 Uhr verprügelten laut Polizei ein 23-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Augsburg und ein 19-Jähriger aus Kaufering am Lechufer in der Von-Kühlmann-Straße gemeinsam einen 17-Jährigen, der dabei ebenfalls zu Boden ging. Als einer der Täter mit dem Fuß ausholte und offensichtlich gegen den Kopf des am Boden Liegenden treten wollte, sei ein 26-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Landsberg eingeschritten und habe ihn davon abgehalten. Der 17-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt.



Kurze Zeit darauf, gegen 21.30 Uhr, wieder in der Von-Kühlmann-Straße: Eine Zivilstreife habe einen 17-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Augsburg auf einen am Boden knienden 18-Jährigen zulaufen sehen. Im Vorbeigehen habe der 17-Jährige diesem unvermittelt ins Gesicht getreten. Der 18-Jährige musste ins Klinikum Landsberg gebracht werden,, informiert die Polizei. Angeblich hatten die beiden vorher einen Streit. Der Täter sei aber nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden.



Zur gleichen Zeit musste ein Pkw in der Schlossergasse aufgrund einer auf der Straße liegenden männlichen Person anhalten. Die Person sei dann aber wieder aufgestanden und auf die drei Insassen des Pkws (im Alter zwischen 19 und 22 Jahren) zugegangen und habe diese beleidigt. Eine ältere Person sei dazugekommen. Laut den Autoinsassen habe es sich dabei um den Vater des am Boden liegenden Mannes gehandelt. Er habe die Fahrzeuginsassen ebenfalls beleidigt. Als die drei Personen aus dem Auto ausstiegen, habe der Vater zwei von ihnen geschlagen, bevor er mit seinem Sohn weggegangen sei. Die Autoinsassen beschreiben die Täter bzw. deren Begleiterinnen wie folgt: Der am Boden liegende soll etwa 18 Jahre alt sein und ein schwarzes Fußballtrikot mit einer kurzen Hose getragen haben. Der Vater trug eine Mütze mit Blume und soll etwa 40 Jahre alt sein. Die beiden wurden von zwei Frauen, die ein Fell- bzw. Feenkostüm trugen, begleitet. Zeugen sollen sich bei der Polizei Landsberg, Telefon 08191/932-0 melden.



Schließlich griffen gegen 23 Uhr zwei Betrunkene noch Polizisten an. Eine Streife sei auf zwei Fahrradfahrer auf dem Hindenburgring aufmerksam geworden, die „erhebliche Probleme mit dem Aufsteigen bzw. Fahren hatten“, meldet die Polizei. Bei einer Verkehrskontrolle sei bei dem einen, einem 27-jährigen Landsberger, deutlicher Alkoholgeruch festgestellt worden, weshalb er für eine Blutentnahme zum Klinikum gebracht werden sollte – gefesselt, da er sich „unkooperativ“ verhalten habe, so die Polizei.



Sein Bekannter, ein 18-Jähriger ohne festen Wohnsitz und ebenfalls stark angetrunken, sei deshalb auf die Polizeibeamten losgegangen, die gegen ihn Pfefferspray anwendeten und ihn ebenfalls fesselten. Nachdem sich beide wehrten und die Polizisten ständig beleidigten, habe man die Situation nur mit Unterstützung von fünf weiteren Streifen beruhigen können. Die Atemalkoholtests ergaben bei beiden 1,6 Promille, weshalb sie ins Klinikum zur Blutentnahme gebracht wurden. Anschließend habe man sie in Gewahrsam genommen.