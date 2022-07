Nach vorne schauen

„Unser Theater“ in Schwabhausen: ein Jahr zum Feiern

Von: Andrea Schmelzle

Johanna Winter und Otto Nuova vor dem „Unser Theater“-Logo – mit Hinweis auf die neu errichteten Toiletten. Die ehemaligen wurden zur Nutzung untersagt – zu nah an der Kirche. © Schmelzle

Schwabhausen – Das Kulturzentrum und Theaterlabor „Unser Theater“ in Schwabhausen feiert 20-jähriges Jubiläum. Höhepunkt der Feierlichkeiten: das große Theaterfestival „__ über __ land“ vom 29. Juli bis 7. August.

Dass der ursprünglich aus Kolumbien stammende Otto Novoa mit eigenem „Theaterlabor“ und Kulturzentrum im beschaulichen Schwabhausen gelandet ist, sei dem Zufall geschuldet, erzählt er. Bei einem Sommerjob in München freundete sich der damals in Bratislava, Prag und Paris lebende, studierte Theaterregisseur und angehende Doktorand mit dem Besitzer eines Schwab­hausener Bauernhofs an, der diesen selbst nicht bewohnen wollte . Einige Jahre später bot er ihn Novoa an: „Mach damit, was du willst“. Eigentlich wollte Novoa weiter nach Mexiko, um als Theaterlehrer zu arbeiten. Er disponierte um. Mit seiner französischen Freundin (und jetzigen Ehefrau), der Sprachlehrerin und Übersetzerin Marie Chatel, verhandelte er „ein Jahr Schwabhausen, nur zum Ausprobieren“.



Er holte Freunde und Kollegen in das kleine Dorf nahe Weil – und die kamen unter anderem aus Prag, Schweden oder Südkorea. Elf Kulturschaffende aus sieben Ländern gründeten im Jahr 2001 „Unser Theater“ als gemeinnützigen Verein – mit dem Ziel, ein alternatives Kulturangebot im ländlichen Raum zu schaffen. Die erste Veranstaltung fand im Juli 2002 statt, erinnert sich Novoa. Vor exakt 20 Jahren habe man „Don Quichote“ als Freilufttheater aufgeführt. Ein „Meilenstein spanischer Literatur“, von ihm selbst zum Theaterstück überarbeitet, als zündender Funke für eine Initiative junger Kunstschaffender und Kulturfreunde, für ein Forum zum interkulturellen Austausch, das Raum bietet für vielfältigste Aktivitäten im Bereich der darstellenden und bildenden Künste für Menschen jeden Alters.



Haus und Gelände haben Charme – urig, ein bisschen chaotisch, liebevoll „verratzt“. Aber eine Renovierung kostet Geld – und „danach wäre es nicht mehr das Gleiche“, meint Novoa. Eine Heizung gibt es weder in Wohnhaus, Stall oder Scheune. Theater, Projekte und Veranstaltungen finden daher nur im Frühjahr und Sommer statt. Manchmal gibt es Ausnahmen – Novoa erinnert sich etwa an einen „skandinavischen Abend“. „Genügend Wodka intus und Mütze auf, dann hat’s gepasst.“ Im Herbst und Winter widmen sich Novoa und seine Frau, die sich für „Unser Theater“ um das Fundraising und die Organisation der Projekte kümmert, oft anderen, internationalen, Jobs, um Geld zu verdienen. Bis heute ist Novoa Lehrer für Theater AGs, etwa an der Grund- und Mittelschule Weil.



Nach vorne schauen



Aber der Reihe nach – es ging weiter: „Quay West“ von W. M. Colterre im Jahr 2003 – als Aufführung im ehemaligen Stall, der nicht mal komplett abgetragen war. Da waren gerade mal die Kühe weg“, schmunzelt Novoa. Die schwarze Erde habe man eben einfach mit in das Bühnenbild integriert. Erstmalig wurde es damals von Erwin Kloker erschaffen, der von nun an konstant dabei blieb. Schon im Jahr 2004 erhielt „Unser Theater“ den „Anerkennungspreis für besonders hervorragende Leistungen um die Kultur im Landkreis Landsberg“. 2005 wurde mit „La Casa“ die Geschichte des eigenen Hauses gespielt. Im April des gleichen Jahres kam die erste Tochter Luna zur Welt – mit gerade mal drei Monaten war sie „plötzlich Schauspielerin“: Novoa hat das Baby im Rahmen des Theaterstückes aus dem Fenster gehalten, „an die frische Luft – als Beweis: Die nächste Generation ist die Zukunft. Man muss nach vorne schauen.“ So hätten er und sein Team es stets gehandhabt, auch in Krisen.



Zu gefährlich



Und die gab es: ganz massiv beispielsweise im Jahr 2010, beim Theaterfestival „Offene Grenzen“, das die alte Scheune als zentralen Spielort bekommen sollte. „Alles war perfekt dafür vorbereitet, erzählt Novoa, „inklusive Zuschauertribüne und Toiletten. Ein herrlicher, inspirierender Raum.“ Doch dann die böse Überraschung: ein Verbot seitens des Ordnungsamtes. Nach dem Unglück auf der Loveparade in Duisburg gab es strengere Richtlinien, berichtet Novoa. Die Scheune wurde als zu gefährlich eingestuft. Bis heute bleibt sie als Theater- und Veranstaltungsraum so nicht nutzbar.



Gespielt wurde ab da draußen oder wieder im Stall – „für Kleinkunst optimal in seinen Begrenzungen, aber Theater braucht Raum, erfordert eine Höhe“, meint Johanna Sophia Winter, seit zehn Jahren im Team von „Unser Theater“ und mittlerweile „die rechte Hand“ Novoas. Die Sängerin und Schauspielerin leitet die Theaterschule für Kinder und Jugendliche „MultipleVoice“ in Penzing. Seit ihrer ersten Begegnung mit „Unser Theater“, gibt es einen intensiven künstlerischen Austausch – Ergebnisse dieser Zusammenarbeit sind unter anderem die Inszenierungen „Der kleine Prinz“ und „Leonce und Lena“.



2014 dann ein weiterer Einbruch. Die Familie war längst weiter gewachsen, die zweite Tochter Sol kam 2007 auf die Welt – im eigenen Haus, was dadurch eine besondere Bedeutung bekam. Aber aufgrund einer finanziellen Krise „mussten wir plötzlich raus“, berichtet Novoa. Damals habe man eigentlich schon mit dem Aus auch für das Kulturzentrum gerechnet. Aber es kam anders. Ein Haus in unmittelbarer Nachbarschaft wurde frei – und günstig an die Familie verkauft. Glück im Unglück – es ging wieder weiter: mit Events in bildender Kunst, Tanz, Theater und Musik; mit jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen wie dem Festival „Fête de la Musique“, der Offenen Bühne oder dem Skulpturen-Projekt.



Ort der Begegnung



20 Jahre „Unser Theater“ – gefeiert wird in Schwabhausen heuer (fast) das ganze Jahr – mit zahlreichen Kultur-Events. Höhepunkt ist das große Theaterfestival „__ über __ land“ vom 29. Juli bis 7. August, bei dem das ganze Dorf für zehn Tage ein Ort der Begegnung, der Diversität und des Austauschs sein wird. Mit mehr als 20 Veranstaltungen bietet es ein komplettes Panorama kultureller und künstlerischer Ausdrucksformen: klassische, integrative und zeitgenössische Theaterstücke für Kinder und Erwachsene, Performance, Tanz, Zirkus, Figurentheater und Musik.



Für die Zukunft haben Winter, Novoa und das Team einen „Herzenswunsch“: die Verwirklichung von „Künstlerresidenzen“. „Wir möchten Räumlichkeiten zum Arbeiten, Erschaffen und Kreativ-Sein zur Verfügung stellen“, so Winter. Natürlich werde man aber auch „das eigene Süppchen“ weiterkochen. Längst ist aus dem mehr geworden: eine richtig kräftige, mit vielen Zutaten versehene (Kultur-)Suppe. Das Rezept gibt es auf www.unsertheater.de oder natürlich live vor Ort.