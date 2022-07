Unterdießen steigt in die Kreisliga auf

Von: Thomas Ernstberger

Erstmals Kreisligist: Der SV Unterdießen feierte den Aufstieg im Meister-Shirt und mit der Meisterschale. © SVU

Unterdießen – Willkommen im Club der besten Fußball-Mannschaften im Landkreis Landsberg! Der SV Unterdießen ist durch den erstmaligen Aufstieg in die Kreisliga in die „Top-Sieben“ aufgerückt – hinter Bayernligist TSV Landsberg, Landesligist VfL Kaufering und Bezirksligist VfL Denklingen sowie zusammen mit den künftigen Liga-Konkurrenten Jahn Landsberg, TSV Utting und FC Penzing.

Es war ein souveräner Aufstieg, der schon drei Spieltage vor Saionschluss feststand: mit acht Punkten Vorsprung auf den FC Wildsteig/Rottenbuch, den der SVU zweimal besiegte und der über die Relegation ebenfalls den Sprung die Kreisliga schaffte.



„Der Aufstieg war der Höhepunkt unserer 56-jährigen Vereinsgeschichte“, erzählt Vorstand Thomas Mann (54) stolz. „Jetzt ernten wir auch die Früchte der langjährigen, guten Jugendarbeit von Werner Pfatischer. Die meisten Spieler sind ja durch seine Schule gegangen.“



Und Mann schaut gleich mal optimistisch in die Zukunft: „Wir wollen in der neuen Liga mitspielen und trauen uns den Klassenerhalt zu“, sagt das Unterdießener Urgestein, das bis 2013 706 Spiele für den SV Unterdießen bestritt – eins sogar zusammen mit Sohn Simon (20). Dessen Bruder Kilian (17) feierte vor wenigen Tagen seine Premiere in der Ersten.



Der „Vater“ des Unterdießener Erfolgs ist ein bekennender „Blauer“, also Fan des TSV 1860 München. Er liebt New York und war früher Torwart und Coach (Damen und Herren) bei der SpVgg Kaufbeuren, seiner „sportlichen Heimat“: Trainer Martin Prediger (42), der im Juli 2019 auf Interimstrainer Mathias Sporer (der hatte von Franz Zimmermann übernommen) folgte, war ein „Glücksgriff“, so der SVU-Vorstand. Er weiß: „Martin war genau der Trainer, den wir gebraucht haben. Ein lautstarker Schleifer, dem die Mannschaft bedingungslos folgt. Beim Spiel hört man seine Anweisungen im ganzen Dorf.“



Erfreulich für die Verantwortlichen: Die Mannschaft ist nach dem Aufstieg komplett zusammengeblieben. Vorstand Thomas Mann: „Es kommen vier Spieler aus der Jugend dazu, sonst bleibt der Kader gleich.“ Bedeutet: Auch der Top-Torjäger ist weiter an Bord. Michael Müller (32) traf in der Aufstiegssaison 31mal, war damit bester Torschütze aller Zugspitz-Kreisklassen – zusammen mit Roman Trainer (Wildsteig), der jetzt zu Bezirksliga-Aufsteiger TSV Murnau gewechselt ist.



Thomas Mann: „Wir sind stolz, so einen Torjäger zu haben. Müller kommt aus Dünzelbach im Landkreis Fürstenfeldbruck, fährt zu jedem Training 90 Kilometer. Er hat immer wieder Angebote aus dem Brucker Raum, aber ich denke und hoffe, dass er seine Karriere bei uns beenden wird.“



Der Aufsteiger, der im Nachwuchsbereich eng mit dem SV Fuchstal zusammenarbeitet (mit Spielgemeinschaften in der A-, B- und auch C-Jugend) startet am Sonntag, 7. August, mit dem Heimspiel gegen Altenstadt in das „Abenteuer Kreisliga“. Da ist dann auch „Rasenpfleger“ Rupert Sporer (über 400 Spiele für den SVU) gefordert. Mann: „Er ist der beste Platzwart der Welt.“