Asylunterkünfte in Landsberg: Der Bund springt ein

Von: Werner Lauff

Platz für bis zu 240 Asylbewerber soll es auf dem aktuell bundeseigenen Areal des Ettmayrhofes (links) nahe Sandau (rechts) im Nord-Osten Landsbergs geben. © Google Earth

Landsberg Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hat dem Landkreis Landsberg angeboten, das bundeseigene Anwesen „Ettmayrhof“ im Landsberger Ortsgebiet Sandau als Fläche zur Aufstellung von Containerunterkünften zur Verfügung zu stellen. Der Stadtrat soll die Verwaltung heute Abend ermächtigen, die nächsten Schritte vorzunehmen.

Geplant sind „zwei Unterkünfte für jeweils bis zu 120 Asylbewerber“. Insgesamt sollen also bis zu 240 Asylbewerber vorübergehend am Kauferinger Weg 1 bis 5 im Landsberger Osten wohnen. In einer mit dem Landratsamt abgestimmten Sitzungsvorlage heißt es dazu, im Landkreis Landsberg hielten sich derzeit 1.420 ukrainische Flüchtlinge und 1.220 Asylbewerber auf. Der Zustrom werde weiter anhalten. Pro Monat sei mit 100 weiteren Personen zu rechnen.



Spätestens im Herbst seien die Kapazitäten im Landkreis daher erschöpft. Derzeit sind der Vorlage zufolge 105 Unterkünfte in Betrieb. Die größte ist der Fliegerhorst in Penzing, wo 620 Schutzsuchende untergebracht sind. Die Antworten der Landkreisgemeinden auf die Bitte, weitere Containerplätze zur Verfügung zu stellen, seien „nicht zufriedenstellend“ gewesen. Glücklicherweise habe die BImA im Zuge dieser Abfrage den Ettmayrhof angeboten. Der war bereits einmal, Anfang der 90er Jahre, Asylstandort; damals waren dort 80 Personen untergebracht. Bundesweite Aufmerksamkeit fand der Hof durch zwei brennende Autos, wenige Tage nach dem Brandanschlag auf die Asylunterkunft in Solingen.



Die Stadt Landsberg hatte ursprünglich einen Plan des damaligen Oberbürgermeisters Mathias Neuner (CSU) und des Asylbeauftragten Jost Handtrack (Grüne) beschlossen. Er sah fast ein Dutzend auf das Stadtgebiet verteilte Standorte vor. Maßgabe war dabei eine gerechte Verteilung unter Vermeidung zu großer Unterkünfte. Doch die Stadt vergab viele dieser Grundstücke anderweitig; am Ende war keine Reserve mehr übrig. Kurzfristig standen die Wiederherstellung des Containerstandorts an der Iglinger Straße sowie die Nutzung eines freien Grundstücks am Schleifweg zur Debatte. Ob und inwieweit diese Pläne noch aktuell sind, ist offen. In Landsberg leben derzeit 230 Geflohene in 15 Unterkünften.



Vom Ettmayrhof sei ein sicherer Fuß- und Radweg in die Stadt und nach Kaufering vorhanden, betonen Stadtverwaltung und Landratsamt in der Sitzungsvorlage. Die nächstgelegene Einkaufsmöglichkeit befinde sich mit dem In-Center in knapp zwei Kilometern Entfernung. Sie sei „analog zum zumutbaren Schulweg“ vertretbar, zumal die Bewohner Fahrräder erhalten würden. Ein Standortvorteil sei „die noch akzeptable Distanz zum bebauten Gebiet“.



Die Verwaltungen von Stadt und Landkreis Landsberg seien optimistisch, dass die große Unterkunft am Stadtrat keine Brennpunktbildung bewirke. Im Zusammenwirken von professionellen Security-Mitarbeitern, Außendienstmitarbeitern, dem Objektmanagement des Landratsamts und den Flüchtlings- und Migrationsberaterinnen sowie anderen Sicherheitsbehörden sei ein guter Informationsstand und das Eingehen auf die Bedürfnisse der Unterzubringenden gewährleistet. Ein Sicherheitsdienst wie auch die Außendienstmitarbeiter des Landratsamts würden entsprechend der Belegung eingesetzt werden und wären permanent vor Ort.