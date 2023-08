Der ULA in Landsberg ist Geschichte

Letzte Kunden: Am Samstag hat der ULA – hier mit Stefan Kraus (links) und Steffen Brummer an der Kasse – nach knapp zweieinhalb Jahren seine Tür für immer geschlossen.

Unverpackt hat nicht gezündet

Von Susanne Greiner schließen

Landsberg – „Nur noch heute – 50 Prozent auf alles“: Der Unverpacktladen Landsberg ULA macht nach zwei Jahren und vier Monaten Abverkauf. Am Samstag waren die Regale schon weitestgehend leer. Und um 16 Uhr schloss sich die Ladentür des Gesellschafter-Unternehmens zum letzten Mal. Der ULA ist Geschichte.

„Wenn wir so verkauft hätten, wie in den letzten vier Wochen, hätten wir wohl nicht schließen müssen.“ Stefan Kraus ist einer der elf Gesellschafter, die am 16. April 2021 die Tür des Ladens im Vorderen Anger öffneten, um dort unverpackte Lebensmittel und Waren wie Reinigungsmittel, Seifen oder Zahnbürsten ohne ‚Plastikhülle‘ zu verkaufen. Vor vier Wochen war dann klar: Der ULA macht zu, alle elf Gesellschafter hatten dem zugestimmt. Seither gab‘s Rabatt, erst 25, zuletzt dann 50 Prozent. „Wir haben jetzt doppelt so hohe Umsätze gemacht wie sonst“, sagt Kraus. „Und da ist der Rabatt schon abgezogen.“ Mehr als zwei Arbeitskräfte habe man trotz ‚Hochbetrieb‘ nicht benötigt. Fürs Weitermachen zu spät. „Aber das Konzept scheint ja zu funktionieren – wenn das Wort ‚Rabatt‘ davorsteht“, sagt Kraus, nicht ganz ohne Galgenhumor. „Wir haben versucht, einen Nachfolger für unser Konzept zu finden, leider erfolglos“, bedauert er. Allerdings gebe es wohl bereits Interesse an dem Ladengeschäft als solchem.



In den vier ‚Rabatt-Wochen‘ haben die Gesellschafter die Bestände abverkauft. Mit einigem Erfolg: Am Samstagvormittag sind die Gläser in der ‚Abfüllstation‘ an der einen Wandseite zum großen Teil leer, in den Kanistern mit den Reinigungsmitteln dümpelt noch das letzte Viertel Flüssigkeit, hie und da noch eine Seife oder ein Naturschwamm, Schokolade ist komplett alle. Unverpackt-Kollegen aus der Region würden ihnen ebenfalls noch Bestände abnehmen, erläutert Kraus. „Aber wir werden nicht mehr das gesamte finanzielle Kapital – ganz zu schweigen von unserer Arbeitszeit – zurückbekommen, das wir reingesteckt haben.“ Teuer seien vor allem die Abfüllbehälter gewesen, erzählt Kraus. Weshalb die ULAs hoffen, beim Inventarverkauf am letzten Septemberwochenende noch einiges loswerden zu können.



Konzept verbessern?

Was man hätte anders machen können? „Wenn wir das wüssten, hätten wir es ja getan“, sagt Kraus. Eventuell zur Voraussetzung machen, dass alle ohne Gehalt arbeiten? Sicher keine ganz einfache Prämisse, gibt er zu. Dass der ULA seit letztem Jahr im Mai montags geschlossen hatte – wenn die Kühlschränke vom Wochenende leer sind –, sieht Kraus nicht als Problem: „Montag und Dienstag waren immer unsere umsatzschwächsten Tage.“ Dass die Lebensmittelbranche insgesamt geringe Gewinnspannen habe und man als Unverpackt-Laden generell gegen das Vorurteil ‚zu teuer‘ antreten müsse, sei natürlich nicht förderlich gewesen.



Nach dem Ende ist vor dem Anfang: Er werde schauen, wo er sich sonst ehrenamtlich einbringen könne, sagt Kraus. Andere würden sich einen neuen Job suchen. „Irgendwo sieht man uns sicher wieder.“ Was er denn noch loswerden wolle? „Ein ganz großes Dankeschön an all unsere treuen Kunden“, sagt Kraus, während Steffen Brummer die letzten Kunden an der Kasse bedient und Nathalie Seifert beim Abfüllen der Reste hilft. Die letzte Flasche Sekt hätten sie sich aufgehoben, sagt Kraus. „Die trinken wir dann heute Abend gemeinsam leer.“