Update der Schondorfer Seeanlage nimmt Formen an

Von: Dieter Roettig

Teilen

Marode Ufermauer: Im Siegerentwurf soll die historische Mauer komplett neu aufgebaut werden. © Roettig

Schondorf – Der nackten „Liegenden“ in der Schondorfer Seeanlage ist es bestimmt gleichgültig, wie das Areal um sie herum künftig gestaltet wird. Hauptsache, die liebgewordene Bronze-Skulptur des Dießener Künstlers Matthias Rodach darf bleiben, wenn Schondorfs Flanier- und Herzstück ein Update bekommt. Wie das aussehen könnte, wurde bei der Preisverleihung des Gestaltungswettbewerbs in der Aula der Grundschule erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Bürgermeister Alexander Herrmann begrüßte neben vielen interessierten Bürgern die drei Erstplatzierten des „Ideen- und Realisierungswettbewerbs für die Seeanlagen inklusive der Seeufermauer“. Die Gemeinde als Auslober hatte Konzepte erwartet, bei denen es um eine Aufwertung der Freiflächen, weitere Seezugänge, die marode Seeufermauer sowie um eine Entzerrung des Verkehrs samt Parkplätzen geht. Dabei wurden den teilnehmenden Büros die „Wunschliste“ des vorausgegangenen Bürgerworkshops mit auf den Weg gegeben. Aus den sieben eingereichten und anonymisierten Arbeiten kristallisierten sich nach ausführlichen Jurysitzungen drei recht unterschiedliche Entwürfe heraus.

Dabei spielt die marode Ufermauer aus den 1920er Jahren eine wichtige Rolle. Historisch, aber nicht denkmalgeschützt, bröckelt die schräge Mauer aus Stampfbeton mit ihren déco-Zinnen als besonderes Merkmal dahin. Dorothee Mayer-Tasch, Vorsitzende des Schondorfer Kreises für Kultur und Landschaftspflege, will sie unbedingt erhalten, „weil es eine zweite wie sie in ganz Deutschland nicht mehr gibt“, so ihr Appell bei der Diskussion.

Architekt Axel Lohrer vom Büro Lohrer-Hochrein als Sieger des Wettbewerbs kann ihr diesen Wunsch nicht erfüllen. In seinem Konzept wird die bestehende Mauer zwischen dem Dampfersteg und der Schilfzone vollständig zurückgebaut. Zusätzlich werden die Holzpalisaden im nördlichen Teil sowie die trennende Hecke entfernt. Die bislang strenge Uferlinie soll in feinen Schwüngen völlig neu gestaltet werden. Die neue Mauer und die Promenade sieht Lohrer als Herzstück der Anlage. Durch offene Gestaltung und doppelreihige lange Sitzbänke biete sie durch ihre zweiseitige Orientierung zum See wie zur Grünfläche eine sehr hohe Aufenthaltsqualität. Die Minigolfanlage würde bei Lohrers Entwurf wegfallen, dafür käme an die Schilfzone ein Beobachtungssteg mit integriertem Kiosk und Toilettenanlagen. Axel Lohrer: „Multifunktional nutzbar und durch unterschiedliche Beläge wohltuend zoniert, wird die Seeanlage ihrer Rolle als zentraler öffentlicher Raum mit Entrée zum See gerecht.“ Gelobt wurde von der Jury der „gut gestaltete und an die wechselnden Wasserstände angepasste Zugang zum Wasser“, aber mit gleichzeitiger Bemängelung der fehlenden Barrierefreiheit.

Ob und wieweit das Konzept von Lohrer-Hochrein zum Tragen kommt, wird sich bei Gesprächen auch mit den Zweit- und Drittplatzierten zeigen. Denn laut der Ausschreibung ist der Gemeinderat nicht verpflichtet, den Sieger des Wettbewerbs mit den weiteren Planungen zu beauftragen. Zumal die Schlösser- und Seenverwaltung als quasi „oberste Instanz“ die Änderung der Uferlinie genehmigen muss.

Der zweitplatzierte Entwurf kommt von Manfred Kerler aus dem Architekturbüro mk.landschaft. Seine Arbeit zeichnet sich durch eine klare Gliederung in zwei größere Grünflächen mit einem zentralen Platz als „Gelenk“ aus. Auch dazu muss die Hecke am Dampfersteg entfernt werden. Der Kinderspielplatz soll großzügig erweitert werden, was das Aus für den Minigolfplatz bedeuten würde. Die jetzige Mauer über den gesamten Uferbereich will man teilweise erhalten und rekonstruieren „mit einer Neuinterpretation des Zinnenmotivs.“

Auch der dritte Preisträger, Schegk Landschaftsarchitekten und Stadtplaner, will die „beengende Buchenhecke zugunsten Großzügigkeit und Offenheit“ beseitigen. Die marode Ufermauer soll vollständig rückgebaut werden. Wobei zu prüfen wäre, ob sie aus wirtschaftlichen Gründen stellenweise im Boden verbleiben könnte. Begrüßt hat die Jury den vergrößerten Spielbereich mit zusätzlichen Angeboten sowie das neue Kioskgebäude mit integrierter Aussichtsplattform. „Auf die im Schegk-Konzept vorgeschlagene Drehung der Einbahnregelung rund um das St. Jakob-Bergerl hätten wir auch selbst kommen können“ stellte Bürgermeister Herrmann fest. Damit lenke man den Verkehr zuerst zum Parkplatz am Fischerweg anstatt gleich in die Seeanlage.

Die Sanierung der Ufermauer war bereits mehrmals Thema im „alten“ Gemeinderat und wird vom neuen Gremium mit Fingerspitzengefühl weiter behandelt. Über die notwendige Sanierung sind sich alle einig. Bis auf die Frage, wie man saniert, um den Charme und das historische Bild der Seeanlage beizubehalten. Im Kaufvertrag des Geländes von 1926 zwischen dem Freistaat Bayern und Unterschondorf heißt es nämlich, die Gemeinde müsse die Seeanlage „ordnungsgemäß dauernd instand halten und ästhetischen Rücksichten Rechnung tragen“.