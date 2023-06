Ursula Schaller: eine von Landsbergs neuen Kulturreferentinnen

Von: Ulrike Osman

Ursula Schaller übernimmt als Kulturreferentin den Bereich Kultur, Erwachsenenbildung und Museen. © Osman

Landsberg – Ursula Schaller ist eine der Nachfolgerinnen des verstorbenen Kulturreferenten Axel Flörke. Weil das Amt eigentlich Arbeit für Zwei macht, wurde es aufgeteilt. Ursula Schaller (SPD) ist künftig für Kultur, Erwachsenenbildung und Museen zuständig.

Es ging um die Neubesetzung des Kulturreferats, das Axel Flörke mit großem Engagement ausgeübt hatte. Auf Vorschlag von OBin Doris Baumgartl (UBV) wurde das Referat aufgeteilt: in die Bereiche „Kultur, Erwachsenenbildung und Museen“ sowie „Tourismus und Heimatpflege“. Für ersteren gab es drei Bewerbungen und eine Kampfabstimmung, die Schaller mit 17 Stimmen gewann. Heidi Reiser und Roger Mandl (beide Grüne) erhielten zehn beziehungsweise drei Stimmen. Zur Referentin für Tourismus und Heimatpflege wurde einstimmig Ulla Schäfer (FDP) gewählt (Porträt folgt). Hier gab es keine weiteren Bewerber.

Erfahrung bringt Schaller reichlich mit und Begeisterung erst recht. „Ich bin sehr viel in der Kultur unterwegs“, erzählt die 69-Jährige. Sie schätzt das Stadttheater, die Rathauskonzerte, den Orgelsommer, das Filmforum von Kurt Tykwer, die Musikschule. „Ich glaube, dass das vielfältige Kulturangebot für die Stadt durchaus ein Standortfaktor ist“, sagt die ehemalige Rektorin der Grundschule am Spitalplatz. Wenn sie als Gästeführerin mit Besuchergruppen unterwegs ist, werde sie immer wieder staunend darauf angesprochen, was die Kleinstadt Landsberg alles zu bieten habe.



Schaller, die vor zwei Jahren als Nachrückerin für die ausgeschiedene Christina Roidl in den Stadtrat zurückkehrte, blickt auf viel Erfahrung in der Kommunalpolitik zurück. Bereits von 2002 bis 2014 war sie Stadtratsmitglied. Und sie verfügt über die Art von lange gewachsener Vernetzung, die sich auf die Schnelle selbst mit größter Anstrengung kaum herstellen ließe. In der Stadtjugendkapelle trifft sie auf ehemalige Schüler. Im Stadtmuseum war sie mit ihren Klassen regelmäßiger Gast und hat jahrzehntelang mit immer neuen Kindern für das Ruethenfest geprobt. Sie sitzt im Vorstand des Freundeskreises Städtischer Museen und im Kuratorium der VHS. Verbindungen in die Ballettszene gibt es ebenfalls. Sohn Wolfgang Tietze ist Profitänzer, wurde 2002 mit dem Kulturförderpreis des Landkreises und bald darauf mit dem Bayerischen Jugendkulturförderpreis ausgezeichnet und arbeitet heute beim niederländischen Nationalballett in Amsterdam.



Museumspädagogik ist der ehemaligen Lehrerin ein Herzensanliegen, ebenso wie das Wecken eines Geschichtsbewusstseins bei Kindern. Während des Ruethenfests wird sie wieder die Kinder aus dem Landsknechtlager durch die Altstadt führen und ihnen die vielen Besonderheiten Landsbergs nahebringen. „Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche ihre Stadt erstmal kennenlernen.“



Sie selbst müsse noch die Szene der bildenden Künstler besser kennenlernen, räumt Schaller ein. Sie freue sich „über alle Ausstellungen“ und sei ein Fan der Langen Kunstnacht, wobei sie hofft, dass heuer die ausgestellten Werke wieder mehr im Mittelpunkt stehen werden als zuletzt.



Das Kulturangebot in seiner Breite zu erhalten und weiterzuentwickeln, sieht Schaller als Hauptaufgabe ihres neuen Amtes. Ohne finanzielle Unterstützung von außen werde das aber nicht funktionieren. „Kultur geht nur mit Fördervereinen.“ Die es ja zum Glück gebe, ebenso wie Sponsoren mit Fördertöpfen. Außerdem ist Schaller überzeugt, das gute, umsetzbare Ideen auch weiterhin von der Stadt finanziell unterstützt werden, selbst wenn die kommunalen Mittel knapper werden. „Ich bin da gar nicht so pessimistisch.“ Im übrigen ist die neue Kulturreferentin gespannt auf Anregungen aus der Bevölkerung. „Wenn von Bürgern etwas an mich herangetragen wird, habe ich zwei offene Ohren.“