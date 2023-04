Urteil ist gefallen: Totschlag am Landsberger Römerhang

Von: Susanne Greiner

Im Mai 2021 starb ein 26-jähriger Familienvater nach einer Messerattacke am Römerhang in Landsberg. jetzt ist das Urteil am Landesgericht Augsburg gefallen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Landsberg/Augsburg – Vor rund zwei Jahren hat sich die Tat in einer Wohnanlage am Römerhang in Landsberg ereignet: Ein 26-jähriger Familienvater war im Mai 2021 aufgrund einer Messerattacke gestorben. Jetzt wurde am Landgericht Augsburg das Urteil gefällt.

Der heute 26-jährige Hauptangeklagte „wurde des Totschlags schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt“, informiert Gerichts-Pressesprecher Peter Grünes. Zudem muss der Angeklagte vorher drei Jahre und sechs Monate in einer Entziehungsanstalt untergebracht. Damit blieb das Schwurgericht unter der Forderung des Staatsanwaltes, der für 13 Jahre Haft plädiert hatte. Einer der Verteidiger des Hauptangeklagten hatte ebenfalls auf Totschlag plädiert, aber eine Haftstrafe von acht Jahren und zehn Monaten angesetzt.



In seinem Urteil folgte das Schwurgericht auch nicht der Sicht des Landsberger Rechtsanwaltes Joachim Feller, der als Nebenkläger das Kind des Verstorbenen vertrat. Feller stufte die Tat aufgrund von Heimtücke als Mord ein und plädierte für eine lebenslange Haftstrafe.



Für den Mitangeklagten hatte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten gefordert. Das Schwurgericht sprach diesen laut Grünes „der Nötigung in Tateinheit mit unerlaubtem Führen einer Schusswaffe schuldig“. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten auf Bewährung verurteilt.