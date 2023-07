Medaillensammler bei der US-Open: Markus Klingl

Von: Toni Schwaiger

Höchste Konzentration und Präzision sind bei der ,traditionellen Waffenform‘ gefordert: Markus Klingl beherrscht das perefekt, weshalb er mit acht Medaillen von den US-Open nach Hause kam. © Privat

Walleshausen - Er kam, sah und siegte – ein gewohntes Bild für Markus Klingl? Auch bei den ISKA US World Martial Arts Championships in Orlando? Mitnichten. „Das sind keine Selbstläufer“, sagt der Taek­won-Do-Trainer des FV Walleshausen. Blickt auf acht Podiumsplätze und fügt hinzu: „Dafür habe ich mich drei Monate lang intensiv vorbereitet.“

Alle Jahre wieder treffen sich mehr als 3.000 Kampfsport­begeisterte in Orlando zu den Championships. „Ein Turnier der Extraklasse in jeder Hinsicht“, sagt Klingl, „hier zu starten ist eine echte Herausforderung.“ Und unter die ersten Drei zu kommen sei eine Ehre und in der Kampfkunst-Szene hoch anerkannt – unter anderem in den Bereichen Formen, Bruchtest, Pointfigthing und Clash.



Drei Tage lang war das Conorado Springs Hotel im Disney World Orlando/Florida wieder der Mittelpunkt für alle Teilnehmer, Trainer und Organisatoren. Markus Klingl, 4. Dan Taekwon-Do, als Bundessportler der ISKA Germany berufen, stellte sich gut gerüstet der Herausforderung: drei Monate intensive Vorbereitung auf das Turnier und dabei immer Trainer Serge Seguin mit Rat und Tat an der Seite. Und er startete vorab sowohl bei den ISKA German Classics in Aachen als auch bei der ISKA Internationalen DM in Heilbronn, wo er jeweils mit fünf Goldmedaillen nach Hause kam und sich so für die diesjährige Heim-WM qualifiziert. Sie findet im Oktober in München statt.



Markus Klingl bei der US-Open in Aktion. © Privat

In Orlando war Markus Klingl der einzige Formenstarter in Schwarz-Rot-Gold und brachte es in seinen Kategorien (für Schwarzgurte) auf eine stattliche Medaillensammlung: zweimal Gold in ,traditioneller Waffenform‘, Silber und Bronze in ,Waffenform kreativ‘, zweimal Bronze in ,traditionelle Formen‘, jeweils Silber in ‚Formen kreativ‘ sowie ,Musik- und Extremformen‘.



Wie hoch das Niveau bei den US Open ist, zeigen die jeweiligen Ergebnisse der Punktrichter. „Oft lagen zwischen den ersten Drei nur 0,01 Punkte Unterschied“, erzählt Klingl. Punktgleich mit einem Konkurrenten aus den USA musste er in seiner ersten Kategorie gleich ins Stechen – und holte sich Platz 1. Neben dem körperlichen Können ist eben auch die mentale Stärke ausschlaggebend.



Nachdem Turnier ist vor dem Turnier. So geht für Markus Klingl das Training weiter, die Vorbereitungen auf zwei weitere Highlights laufen: Im September die World Martial Arts Games der WMAC in Schwabmünchen und im Oktober die ISKA WM in München – jeweils fast ein Heimspiel mit Erfolgsgarantie.