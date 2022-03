Utting Refugium wird größer - und teurer

Von: Dieter Roettig

So soll das „Refugium“ aussehen, einmal von der Straßenseite (oben) und einmal von Rückseite an den Bahngleisen (unten). Zwischen dem sanierten Lagerschuppen (grau) und dem Neubau (braun) entsteht ein verglaster Innenhof. © von Meier

Utting – Es war wie so oft im Leben. Da wurde ausgiebig mit allen Beteiligten diskutiert, man hatte ihre Vorstellungen bei den Planungen berücksichtigt und schließlich nochmals alles wunschgemäß modifiziert. Doch dann kamen in letzter Minute die sprichwörtlichen Bedenkenträger um die Ecke und stellten den finalen Entwurf in Frage. Das Uttinger „Refugium“ sei vielleicht doch zu groß und zu teuer, gaben die grünen Gemeinderäte Korbinian Lutzenberger und Dr. Nikolaus Högenauer zu bedenken.

Die beiden Räte beantragten, mit einer neuerlichen Planungsüberarbeitung durch Architekt Helgo von Meier zwanzig Prozent Volumen und damit entsprechende Kosten einzusparen. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Schließlich sei das vergrößerte Raumangebot laut Bürgermeister Florian Hoffmann das Ergebnis der durchgeführten Bürgerbeteiligung und den Gesprächen mit den Anwohnern, die man vor zu lautem Remmidemmi bei Jugendveranstaltungen schützen müsse. Und CSU-Gemeinderat Peter Liebner ergänzte, dass ein kleinerer Gesamtkomplex dem Wachstum der Gemeinde widerspreche. Bereits mit der Schmucker-Siedlung kämen mehr Neubürger.



Wie berichtet, will die Gemeinde in Kombination mit dem historischen Lagerschuppen, einem verglasten Zwischenhof und einem Neubau in Richtung Bahnhof ein „Refugium“ schaffen. Das Konzept sieht eine öffentliche Nutzung für Kultur, Vereine und Jugend vor. Die Gesamtkosten beim aktuellen Planungsstand liegen bei 2,2 Millionen Euro, wobei 60 Prozent vom Staat gefördert werden. Dafür bekommt Utting ein Leuchtturmprojekt, wie es in der Region kein zweites Mal vorkommt.



Herzensangelegenheit



Da ist sich Architekt Helgo von Meier sicher, für den das Projekt inzwischen eine Herzensangelegenheit geworden ist. Er stellte dem Gemeinderat in der aktuellen Sitzung die nochmals modifizierte Detailplanung vor, der intensive Gespräche mit der Verwaltung, der Nachbarschaft und einem Fachplaner für Schallschutz vorausgegangen waren. Allein schon die Unterkellerung des Anbaus als Jugendzentrum mit eigenen Toiletten, Schleusen-Ausgängen sowie die schalldichte Verglasung des Lichthofs zwischen Lagerschuppen und Neubau sorgen dabei für erhöhte Kosten. Belichtet wird der Jugendkeller für ca. 80 Personen durch die Fenster des Tiefhofs in Richtung der Bahngleise. Der Neubau mit der notwendigen Infrastruktur wie Heizung, Toiletten, Küche, Garderobe und Lager solle in Verbindung mit dem sanierten Lagerschuppen „als räumlich und städtebaulich bereichernde Einheit begriffen werden“. Die Verbindung zum Schuppen werde durch gleiche Firsthöhe, Dachneigung und Breite sichtbar. Mit dem Ensemble der beiden Gebäude und dem schalldichten Außenraum dazwischen sollte laut Helgo von Meier „ein lebendiger, öffentlicher und zugleich schützender Ort für Jugend, Vereine, Musik, Kunst, Kultur und Gemeinschaft“ geschaffen werden. Insgesamt werden hier 200 Personen Platz finden.



Bei der Sanitärausstattung mit öffentlich zugänglichen Toiletten übernimmt das „Refugium“ eine Vorreiterrolle in der Region. So entsteht ein barrierefreies Behinderten-WC mit einer höhenverstellbaren Pflegeliege, einem Deckenlifter zum sicheren Transfer vom Rollstuhl auf die Liege oder Toilette sowie einem luftdicht abschließbaren Abfallbehälter. Das alles für Mitmenschen, die auf das Wechseln ihrer Inkontinenzeinlagen im Liegen angewiesen sind.