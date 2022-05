Uttinger Chronik: Pfunds-Buch zum 900. Geburtstag

Von: Dieter Roettig

Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann war voll des Lobes über Alfred Beschle (links), der die Ortschronik zum 900. Gemeindejubiläum ehrenamtlich zusammengestellt hat. © Roettig

Utting – Es wiegt nicht nur genau ein Pfund, es ist auch ein wahrhaftig „pfundiges Buch geworden“. So lobte Bürgermeister Florian Hoffmann die zum Dorfjubiläum erschienene Dorfchronik. Das 352 Seiten starke Buch „900 Jahre Utting am Ammersee“ wurde, frisch aus der Druckerei angeliefert, im alten Bahnhofsschuppen vorgestellt. Dabei viele der dreißig Autorinnen und Autoren, die an dem Mammutwerk mitgearbeitet haben.

Hoffmanns besonderes Lob galt „Buchmacher“ Alfred Beschle. Der frühere Verlagskaufmann, Grafiker, Layouter und Illustrator hat die Chronik in zweijähriger Arbeit ehrenamtlich zusammengestellt. Er lebt seit 1993 im „Sirch-Haus“ am Dorfbrunnen, einem der ältesten Häuser Uttings mit lückenlosem Besitznachweis seit 1650. Inspiriert von dieser historischen Umgebung ist ein Kapitel des Buches „Von Häusern und Häuslern“ betitelt.



In der Ortschronik geht es in weiteren Kapiteln um Natur und Umwelt, Frühzeit und Dorfgeschichte, Sehnsuchtsorte am See, Glaube und Brauchtum, Kindergärten und Schulen, Parteien und Vereine, Kunst, Musik, Theatergruppen und Literaten, Fischer und Bootsbauer, Handwerk und Handel sowie um die Ortsentwicklung mit einen Blick in die Zukunft. Hunderte zum Teil historische Fotos und Illustrationen, oft aus privaten Sammlungen, machen das Blättern im Buch zu einer unvergleichlichen Zeitreise von annodazumal bis heute und morgen.



Zum 900. Geburtstag von Utting findet vom 30. Juni bis zum 4. Juli im Summerpark ein großes Festprogramm statt. Dabei ist die Gemeinde ziemlich sicher schon mindestens 1600 Jahr alt, wie historische Funde beweisen. „Aber vor 1122 hat es scheinbar niemand für nötig befunden, Utting in einem Schriftstück zu erwähnen“, so Alfred Beschle schmunzelnd. Darum also der offizielle 900. Geburtstag in diesem Jahr.