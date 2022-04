Uttinger Himmelssterne

Johannes Öllinger und Monika Drasch weihten das Uttinger Refugium musikalisch ein. © Senger

Utting – Das Einweihungskonzert für Uttings neue Kulturstätte gab es am Sonntagnachmittag, vorbereitet vom Uttinger Kulturforum. „Der Raum ist ein kleines Juwel“, sind die beiden Musiker Monika Drasch und Johannes Öllinger nach ihrem Konzert überzeugt.

Musik aus dem Alpenraum, aus Österreich, aber auch aus Russland, der Ukraine und Neutönendes aus der Feder Öllingers weihte die Wände des „Refugiums“ ein. Zusammen mit Geigerin und Sängerin Drasch, die mit roten Haaren und grünem Instrument die kargen Innenwände des Raumes dem bunten Äußeren annäherte, erklang Musik, die sich mit dem Jetzt auseinandersetzt: vom Wiegenlied „Weißt du wie viel Sternlein stehen“ über ein Donaulied zum neu entstandenen „Europahymnus 27“. Oder das Passionslied „Dort drunten auf Laub und Straßen“, einhergehend mit einem ein Liebeslied. Etwas ganz Besonderes waren die „10 Gebote“: Die hatten nämlich die diesjährigen Uttinger Konfirmanden neu gedacht und aufgeschrieben.



„Wenn Denken nicht mehr weiterhilft, blickt man gerne in den Himmel“, sagt Drasch – und spielt „Und i woaß net“. Denn der Himmel sei auch nicht mehr das, was er einmal war, neu bestückt mit mancherlei Unsinn. Dennoch: Würde man abends um acht Uhr über den Ammersee blicken, könnte man Kiew erahnen, da über Breitbrunn. „Auf das kann man sich noch verlassen. Jetzt noch.“ Die Musikerin spricht nicht viel: „Fastenzeit ist schließlich auch grad“, begründet sie und lässt die Noten sprechen. Öllinger begleitet einfühlsam und krönt das kleine, aber feine Programm mit zwei seiner beeindruckend-genialen ‚Brieflieder‘, die mit Zitaten von Schriftstellern arbeiten. Und so ist auch Paul Celan an diesem Abend zu hören.



Denn weil gerade nichts mehr so ist wie noch vor wenigen Wochen, hat das Duo Drasch/Öllinger dieses erste Konzert zu einer Andacht für den Frieden in Europa gemacht. Berührend, schön und ansprechend. Mit Gitarre, Zither, Geige, und zwei feinen Stimmen. Fast ein bisserl himmlisch.