Uttings alter, neuer »Summermarkt«

Von: Dieter Roettig

Eine Herzensangelegenheit ist für Martin „Miene“ Gruber die Wiederbelebung des „Summermarktes“ (wichtig: mit „u“!) direkt am Ammersee in Utting. © Roettig

Utting – Wegen Corona und dem Tod von Marktgründerin Christiane Graf sah es so aus, als wäre der Sommermarkt im Summerpark für immer von der Veranstaltungsliste der Gemeinde gestrichen. „Geht gar nicht“ sagte sich Bürgermeister Florian Hoffmann und fand in Martin „Miene“ Gruber den idealen Mann, das Event wieder aufleben zu lassen.

Der 52-jährige Wirt und Musiker aus Utting kann Referenzen aufweisen: Beim letzten Graf-Markt war er für Gastronomie und Kultur zuständig, beim Münchner „Tollwood“ mischte er bei der legendären „Almrausch“-Bar mit und als Musiker ist er mit seiner Band „Gruba“ mehrmals auf dem Sommermarkt aufgetreten. Als sichtbares Zeichen für den Neuanfang machte Gruber aus dem „o“ im Sommermarkt ein „u“. Ab sofort heißt es also „Summermarkt im Summerpark“, benannt nach der Wirtsfamilie Summer und ihrer früheren Gaststätte am See.



Die Neuauflage des Marktes geht von Freitag, 17. Juni, bis Sonntag, 19. Juni. Über 40 Stände mit selbstgemachtem Schmuck, handgefertigten Textilien, jeder Menge Keramik und Kunstobjekten warten auf die Besucher. Für Gruber war es bei der Auswahl wichtig, dass die Artikel möglichst nachhaltig gefertigt und auch fair gehandelt wurden. Dadurch erhöhe sich das Markt-Niveau garantiert ohne Jahrmarkt-Ramsch. Allein schon die Pavillons der Textilkünstlerin Nani Weixler und des Künstlers Erwin Kloker entführten die Besucher aus dem Alltag.



Neben Kunsthandwerk gibt‘s auch Kultur und Kulinarik. Dass es bei den Gastronomieständen kein Einweg- und Plastikgeschirr gibt, ist für Gruber selbstverständlich. Bei den Musikern war ihm wichtig, „selbstgemachte“ Musik zu fördern. Die Konzerte beginnen am Freitag und Samstag jeweils um 18 Uhr und enden, wie auch die Gastronomie, um 22 Uhr.



Am Freitag treten der Singer-Songwriter Jakob Mühleisen und die Band „Collector“ auf. Am Samstag folgen ein „skurriles und fast dadaistisches“ Bühnenvergnügen mit Paul Gruber und Bayerischer Reggae mit Hansi Rohm und Band. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit den Uttinger Blasmusikfreunden, nachmittags spielt das Gitarren-Duo Marc und Markus. Ab 15 Uhr legt als krönender Abschluss DJ Manuel da Coll, Schlagzeuger bei La Brass Banda, unter anderem Remixes von Bob Marley auf. Am Freitag um 16 Uhr wird zudem der benachbarte Mehrgenerationen-Spielplatz seiner Bestimmung übergeben. Ab in den Summerpark!