Uttings „Rauch-Rathaus“

Von: Dieter Roettig

Rauch aus der Steckdose: In Uttings Rathaus, dem früheren „Wein-Café mit Restauration Rauch“, aus dem auch Siegfried Rauch stammt, muss die Elektrik dringend saniert werden. © Roettig

Utting – Gerade noch mal gut gegangen: Früh morgens entdeckte eine Rathaus-Mitarbeiterin eine rauchende Steckdosenleiste im Zwischenraum zur Kaffeeküche. Durch schnelles Handeln konnte ein Brand verhindert werden und Bürgermeister Florian Hoffmann, als Feuerwehrkommandant, musste nicht anrücken. Der Gemeinderat genehmigte nun 60.000 Euro, um die veraltete Elektrik zu sanieren.

Alt ist die Elektrik, aber sehr alt ist das Verwaltungsgebäude in der Eduard-Thöny-Straße. Um 1900 herum, als sich Simplicissimus-Karikaturist Thöny in Holzhausen niederließ, wurde das Haus in bevorzugter Seelage erbaut. Bis 1938 betrieb hier die Familie Rauch das weithin bekannte „Wein-Café mit Restauration Rauch“. Der Sprössling der Familie wurde einer der beliebtesten Schauspieler: Siegfried Rauch, der „Traumschiff-Kapitän“ (1932 – 2018).



Seine Mutter ließ sich nur zur Geburt nach Landsberg fahren, aber bis zur zweiten Volksschul-Klasse wuchs Sigi in Utting auf. Begeistert stand er am Dampfersteg, wenn die Ausflugsschiffe anlegten. Nicht ahnend, dass er einmal der bekannteste Film-Kapitän Deutschlands werden sollte. Als die Familie Rauch wegzog, wurde das Gebäude nach diversen Besitzerwechseln von Bürgermeister Steinlechner ersteigert und seitdem als Rathaus genutzt – zum Leidwesen Hoffmanns. Das Rathaus ist neben der Elektrik an vielen Stellen marode, für die Verwaltung zu klein und nicht barrierefrei. Es gibt kein Archiv und keinen Besprechungsraum, man trifft sich in der Küche. Die Gemeinderatssitzungen müssen im Feuerwehrhaus stattfinden. Hoffmann hatte schon im Wahlkampf klargemacht, dass er nichts von einem teuren Um- oder Anbau. Er plädiere für Abriss und Neubau an gleicher Stelle. In der Ära von Hoffmanns Vorgänger Josef Lutzenberger hatte man mit einem Umzug der Verwaltung in das ehemalige Volksbankgebäude neben dem Feuerwehrhaus geliebäugelt, das die Gemeinde gekauft hat. Die Idee war aber bald vom Tisch. Im Obergeschoss wurde ein Kindergarten etabliert und ins Erdgeschoss zieht „Füreinander e.V.“ mit dem Bürgertreff „17 & Wir“.



Das „Wie und Wo“ eines neuen Rathauses steht mit schöner Regelmäßigkeit auf der Agenda des Gemeinderates. Weil eine zeitnahe Lösung angestrebt wird, hatte man 2017 nach einem E-Check nur die gravierendsten Mängel an der Elektroinstallation behoben. Mit der Folge, dass man jetzt nach der angekohlten Steckdosenleiste unter Zugzwang steht. Für 60.000 Euro werden in den Büros Brüstungskanäle mit ausreichend Steckdosen installiert.



Bislang musste man wegen der wenigen Anschlüsse mit Mehrfach-Steckdosenleisten improvisieren. Daran hingen auch die komplette EDV, im Winter Heizstrahler, weil das Gebäude schlecht gedämmt ist. Da auch keine FI-Fehlerstrom-Schutzschalter vorhanden sind, war es jetzt höchste Zeit für die sichere, wenn auch teure Interimslösung.