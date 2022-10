Uttings WC-Anlage unter Kastanien

Von: Dieter Roettig

Bei den Kastanien im unteren Bereich des Uttinger Summerparks wir eine öffentliche WC-Container-Anlage errichtet. Der Gemeinderat einigte sich auf diesen Standplatz und änderte den Flächennutzungsplan entsprechend. © Roettig

Utting – Auf einen finalen Standort für die WC-Anlage im Summerpark haben sich Uttings Gemeinderäte in ihrer aktuellen Sitzung geeinigt. Von den drei Vorschlägen votierten die Räte mehrheitlich für den Platz im unteren Bereich des Parks an der Gabelung des Michl-Sirch-Wegs zum Dampfersteg und zum Restaurant „Lenas“. Unter einer Gruppe mächtiger Kastanienbäume soll das Klohäuserl möglichst unauffällig versteckt werden.

Wie berichtet, hatte es nach der Eröffnung des Superspielplatzes im Summerpark massive Beschwerden von Anwohnern gegeben, weil sich Wildbiesler an den Zäunen um die Wohnhäuser erleichtert haben. Denn wenn die Kids quasi in letzter Sekunde „Mama, ich muss mal!“ quengelten, gab es nur zwei „offizielle“ Möglichkeiten: der Fußmarsch nach oben und durch die Unterführung in die Bahnhofs-Toiletten oder der ebenso lange Weg über die Uferpromenade zu den WCs im Strandbad.



Da die Kids in der Regel beides nicht schafften, blieb nur eines: kleine oder auch größere „Geschäftchen“ im südlichen Teil des Summerparks, worüber die Anwohner zurecht nicht begeistert waren. Ihren Unmut äußerten sie mehrmals bei den „Bürgeranliegen“ vor den Gemeinderatssitzungen.



Jetzt ist die Lösung mit einer festen öffentlichen WC-Anlage in Stein gemeißelt und mit viel Glück steht sie bereits zur nächsten Saison. Wenn nicht, werden vorübergehend Dixi-Häuschen aufgestellt. Denn mit der Errichtung des Mehrgenerationenspielplatzes hat sich das Toiletten-Problem auch für die älteren Besucher im Rast- und Boule-Bereich verstärkt gezeigt.



»Phantom-Anlage«



Um den Standort der künftigen WC-Anlage gab es Diskussionen im Gemeinderat. Auf keinen Fall dürfe sie mittig im Summerpark platziert werden und die Sicht über den Ammersee stören. Darüber war sich das Gremium einig.



Schließlich wurden bei einem Ortstermin mögliche Standorte mit einer „Phantom-Anlage“ bespielt. Der gemeindliche Bauhof hatte extra ein mit Planen verhülltes Gerüst in der Größe der künftigen WC-Anlage gebaut, damit sich die Gemeinderäte einen realen Eindruck machen konnten.



In der aktuellen Gemeinderatssitzung standen schließlich drei Standorte zur finalen Auswahl: Im oberen Bereich des Summerparks an der Baumgruppe bei der Boulebahn, am Rand der temporären Parkplatzwiese und schließlich bei den Kastanienbäumen im unteren Bereich.



Die Parkplatzwiese schied aus, weil hier die Spielplatz-Kids die Seestraße mit oft sehr schnellen Radfahrern überqueren müssen. Mit 10:6 Stimmen einigte man sich schließlich auf den Platz an der unteren Wegeführung unter den Bäumen. Er sei laut Bürgermeister Florian Hoffmann auch deshalb ideal, weil hier bereits ein Strom- und Wasseranschluss sowie eine Beleuchtung vorhanden sind.



Holzverkleidung



In der gleichen Gemeinderatssitzung ging es auch um die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes für die Anlage in der Größe von acht mal drei Metern sowie drei Metern Höhe. Damit wurde die „planungsrechtliche Grundlage für den Betrieb einer öffentlichen WC-Anlage“ geschaffen. Sie wird aus einem fertigen Sanitär-Container mit einer ansprechenden Holzverkleidung bestehen, die im Summerpark nicht störend auffällt.