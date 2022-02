Uttings »Zukunftsmacher«

Von: Dieter Roettig

80 Jugendliche mit viel Eifer bei der KJR-Aktion „Zukunftsmacher“: Hier stehend Bürgermeister Florian Hoffmann, Gemeinderat Jakob Kettler, Julia Baumann, Birgit Geier und Isabel Wildner vom Kreisjugendring und Gemeinderat Simon Hafner (von links). © Roettig

Utting – Das war ein Auftakt nach Maß! Bei der Pilotveranstaltung der „Zukunftsmacher“-Reihe des Kreisjugendrings (KJR) in Utting nahmen über 80 Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren teil. Bürgermeister Florian Hoffmann hatte per Brief 310 junge Uttinger eingeladen, aber nicht mit dieser positiven Resonanz gerechnet. So verwandelte sich die Turnhalle der Grundschule samt Mehrzweckraum für einen Abend in eine lautstarke Kreativwerkstatt.

Gemäß dem Motto „Tu es, Utting – Gestalte deine Gemeinde“ erarbeiteten die Jugendlichen Ideen und Optimierungsvorschläge über ihr dörfliches, aber auch persönliches Umfeld. Gestärkt von zwölf XXL-Party-Pizzen, jeder Menge süßer Teilchen und kistenweise Spezi brachten sie aufgeteilt in fünf Gruppen ihre Gedanken zu Papier – angeleitet von Organisatorin Julia Baumüller vom KJR Landsberg, KJR-Vorsitzender Birgit Geier und weiteren KJR-Mitarbeitern. Erstaunte Beobachter und gelegentliche Ratgeber waren die Gemeinderäte Simon Hafner (CSU), Jakob Kettler (GAL) und Bürgermeister Florian Hoffmann (LWG/CSU-BL). Er ist in Personalunion auch Feuerwehr-Kommandant und zeigte sich stolz, dass zwei Drittel seiner Jungfeuerwehrleute eifrig mitmachten bei der Zukunftswerkstatt.



Wie Baumüller erörterte, könne man mit diesem „niederschwelligen Beteiligungs- und Partizipationsformat“ die Jugend ideal einbinden und ihr Demokratieverständnis erweitern. Jugendliche könnten erleben, dass Erwachsene und Politiker ihre Stimme hören, sie ernst nehmen und damit der Politikverdrossenheit entgegenwirken. „Für die Gemeinde kann der frische Wind und das unkonventionelle Denken ein Mehrwert sein“, betonte die pädagogische Mitarbeiterin des KJR Landsberg.



Nach zwei Stunden mit Diskussionen, Kritik, Fragen, Ideen und Wünschen wurden die auf Papier und Flipcharts festgehaltenen Punkte priorisiert und gruppenweise Bürgermeister und Gemeinderäten vorgestellt. So beschwerte man sich über Security-Mitarbeiter, die ab 22 Uhr die Jugendlichen oft recht barsch aus dem Summerpark vertreiben. In lauen Sommernächten wolle man sich gerne länger hier aufhalten. Bürgermeister Hofmann konnte insofern beschwichtigen, dass für das laufende Jahr noch kein Sicherheitsdienst verpflichtet wurde. Eine andere Gruppe bemängelte die für Kids zu hohen Preise im Strandbad-Kiosk. „Außerdem sind die Leberkäs-Semmeln zu klein“, kam noch unter lautem Beifall dazu. Laut Bürgermeister ist das Strandbad samt Kiosk verpachtet und die Gemeinde habe keinen Einfluss auf die Preisgestaltung. „Aber ich werde mit dem Pächter mal reden, ob da speziell für unsere Jugend was geht“, versprach er. Einen Platz zum Abfeiern ohne Aufsicht mit Feuerstelle, Tischen, Hängematten und Kühlschrank wünschte sich die dritte Gruppe. Wichtig sei ein „Beer Pong-Tisch“ für das trendige Ballwurf- Trinkspiel. Bürgermeister Hoffmann machte Hoffnung auf ein gemeindeeigenes Grundstück hinter dem Rathaus. Zumindest solange, bis der Jugendkeller im künftigen Refugium beim Bahnhof fertig ist.



Ähnlich ist der Wunsch einer anderen Gruppe, die sich für große Holzhängematten im Summerpark und Fußballtore auf der Wiese bei der Alten Villa stark machte. Dazu sollte der gemeindliche Eisstockweiher so ertüchtigt werden, dass man hier Eishockey spielen kann. Ein sehr vernünftiger Vorschlag der fünften Gruppe war eine Fußgängerampel beim REWE-Supermarkt über die viel befahrene Dießener Straße. Da es sich hier um eine Staatsstraße handelt, könne die Gemeinde das nur nachdrücklich vorschlagen, so Bürgermeister Hoffmann. Für eine Entscheidung sei allein das Staatliche Bauamt in Weilheim zuständig.



Mit noch vielen anderen Ideen und Vorschlägen aus der jugendlichen Uttinger Zukunftswerkstatt wird sich demnächst der Gemeinderat beschäftigen. „Die Sitzungen sind übrigens öffentlich, geht doch mal hin!“ riet Julia Baumüller in ihrem Schlusswort.