Öffentlicher Raum

Freiräume schaffen: Vanessa Hafenbrädls Videomapping

Von: Susanne Greiner

Teilen

Vanessa Hafenbrädl taucht mit ihrem Videomapping das Künstlerhaus Gasteiger in neues Licht. © Greiner

Utting/Holzhausen – Raum ist kein Allgemeingut. Auch der sogenannte öffentliche Raum ist im Besitz: in dem der Gemeinde oder des Staates. Die Dießener Licht- und Videokünstlerin Vanessa Hafenbrädl will diesen Raum zurückerobern. Um ihn durch Kunst zu besetzen und so wieder öffentlich zu machen. „Letztendlich geht es um Freiräume“, sagt sie. Wie das funktionieren kann, zeigt die 42-Jährige mit einem ‚Lichtspaziergang‘, einem Videomapping in und am Künstlerhaus Gasteiger.

Hinter der Wiese blitzt der See. Und ein Projektor, der sein Lichtbild über die Blüten des Weidewegerichs hin auf zwei Baumstämme wirft. Die Projektion: ein Bild der Illustratorin und Werbegraphikerin Emma Wirth. Sie ist eine der Künstlerinnen und Künstler, die Ende der 1940er in der Künstlerkolonie Holzhausen lebte. Von ihrem damaligen Projekt, einem Kinderbuch, zeugen zahlreiche Illustrationen. Die Protagonisten ihrer Geschichte: Insekten, ihr Leben und Leiden, mit Krankenhaus im Fliegenpilz. Eigentlich soll das Buch 1948 erscheinen – was nicht geschieht. Wahrscheinlich war es zu teuer. Hafenbrädl reaktiviert eines von Wirths Bildern, wirft es in die Natur – und lässt ein neues Insekt, eine Drohne hindurchschwirren. „Ich möchte den Geist des Ortes sichtbar machen“, sagt sie. Und zu dem gehören natürlich auch die Menschen. Dass Hafenbrädl sich dabei vor allem auf die Künstlerinnen des Ortes fokussiert, entspricht ihrem Engagement für Gleichberechtigung. Auch in Holzhausen stehen die Frauen im Hintergrund.



Zum Beispiel Anna Gasteiger, deren Blumenstillleben hinter Mathias Gasteigers Skulpturen, die bereits als Rehfiguren am Eingang zum Gelände die Gäste begrüßen, oft hintenanstehen. An der Fassade des Hauses und im Jugendstilsalon, auf Zentaur und hinter Kronleuchter, werden zwei ihrer Arbeiten wieder lebendig. Hafenbrädl hat sie auf einen mundgeblasenen Glaskörper aufgebracht, durch den das Projektorlicht scheint. Mundgeblasen bedeutet uneben: Das Bild flackert, schmiert, tanzt: Es bewegt sich. Hafenbrädl hat dieses Glas selbst entwickelt. Es ist ihre Art, Historie lebendig zu machen.



Im Salon nutzt sie zudem die antiken Flachglasspiegel aus, die die Projektion reflektieren und über das Funkeln des Kristalllüsters auf der Wand in flüssiges Glas zu verwandeln scheinen. Glas liegt bei Hafenbrädl in der Familie. Einer ihrer Ahnen sei ein Findelkind gewesen, das auf einem Brett im „Glashafen“ gefunden wurde – Hafenbrädl war geboren. Dass der später eine Glashütte betrieb, verschärft die Bedeutung.



Dass die durch Technik und eine Künstlerin der Gegenwart gebrochene Stillleben akustisch von einer Scholle-Soundcollage der Münchener Künstlerin Anna McCarthy begleitet werden, holt auch die ‚Scholle-Geister‘ ins Jetzt – und unterstützt Hafenbrädls Absicht, synästhetisch „durch maximale Ästhetik die Sichtweisen des Betrachters“ zu erweitern.



Mit dem Teichmapping erweitert die Lichtkünstlerin nicht nur die Sichtweise, sondern auch den Raum: Eine Leinwand wandert in die Projektion einer Lichtgrotte; Figuren ‚tanzen‘ am Leinwandrand; Linien zerfasern die Wasseroberfläche, simulieren Regen. Im akustisch aufgepropften Hintergrund rufen Vogelschwärme, quaken Frösche und immer wieder blubbert es. Parallel zum Teich schiebt sich ein Spinnennetz aus Lichtlinien über die angrenzende Häuserwand, durchbrochen von vertikal fließenden Hochhausfassaden.



Öffentlicher Raum



Gerne würde man an diesem Ort bleiben, lauschen, beobachten. Gerne ganz alleine – auch wenn es schön ist, dass zur Premiere des Videomappings im Rahmen der Kreiskulturtage (zusätzlich Förderung externer Stellen) am Donnerstag letzter Woche zahlreiche Neugierige den Weg zum Künstlerhaus gefunden haben. Im Haus und im Garten bilden sich an diesem Abend Grüppchen, Gespräche und Lachen raunen durch das Gelände. Der Raum, Eigentum der Bayerischen Schlösserverwaltung und damit des Freistaates, ist öffentlich. Und die Geschichte der Künstlerkolonie wieder lebendig. Zu der gehört jetzt auch Vanessa Hafenbrädl.

Am heutigen Abend, Freitag, 20. Mai, findet das Videomapping ab 21 Uhr nochmals statt.