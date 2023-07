Fit für die Zukunft: Verabschiedung der zehnten Klassen an der Realschule Kaufering

Stolz sind Diana Hemauer (l.), Stiftungsmanagerin der Frank Hirschvogel Stiftung und Schulleiterin Annette Ring (r.), auf die Schüler (v.l.) Lisa Schnabel (10a), Jonas Kinader (10b), Jonas Müller (10b), Anja Löb (10b) und Sara Krause (10c). © PHOTO RUTH GMBH

Kaufering - Ein farbenfrohes Aquarell auf dem Programmblatt (Guilia Hagl, Klasse 10 a), das zwei prächtige Fische im blauen Wasser zeigt, hat das Grundmotiv der diesjährigen Verabschiedung der Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs 2022/2023 der Realschule Kaufering gebildet. Es stimmte die Eltern und Familien auf einen schönen Abend ein, der für viele bereits mit einem feierlichen Gottesdienst begonnen hatte.

Und so standen in der Aula der Schule 80 junge Absolventen im Mittelpunkt des Abends. Alle hatten die Prüfung bestanden und konnten mit dem Realschulabschlusszeugnis den Lohn für sechs Jahre – vielleicht in Einzelfällen auch sieben – freudig entgegennehmen. 23 von ihnen hatten kontinuierlich sehr gut gearbeitet und sogar eine Eins vor dem Komma erreicht. Sie erhielten für ihre Leistung einen Gutschein des Landkreises Landsberg. Als Leistungsbeste erzielten Anja Löb mit dem Traumschnitt von 1,0, Jonas Müller mit 1,18 und Jonas Kinader mit 1,27 in den Schwerpunktbereichen Wirtschaft und Naturwissenschaften herausragende Noten. Sie wurden nicht nur von der Schule geehrt, sondern erhielten auch eine Auszeichnung und ein großzügiges Geldgeschenk von der Frank Hirschvogel Stiftung, persönlich überreicht durch Diana Hemauer als Stiftungsmanagerin. Als Beste mit der Fremdsprache Französisch ging Sarah Krause (1,36) aus der Prüfung hervor, mit dem Fach Kunst Lisa Schnabel (1,42).

Von den „jungen Fischchen“, die „vom Grundschulteich an die RSK-Fischzucht umgesetzt wurden“, dem „Aufzuchtteam, das diese emsig umsorgt, mit Wissen und Erkenntnissen gefüttert, das Wasser mit Lehrstoff angereichert habe“ bis zur „letzten anstrengenden Phase der Schülerinnen und Schüler im Wasserpark der RSK“ berichtete Schulleiterin Annette Ring im Rückblick von der Zeit, die hinter den Mädchen und Jungen lag. Leider konnte sie nicht umhin, noch einmal auf die Corona-Zeit einzugehen, die auch diesen Jahrgang voll getroffen hatte und zu erheblichen „Bewegungs­einschränkungen im Wasserbecken“ führte. Anschließend hob sie hervor, dass für die Schulfamilie der Realschule Kaufering nicht nur Leistung zählt, sondern auch Verantwortungsgefühl und ein Sinn für das Miteinander. Und so konnten im Rahmen der Abschlussfeier weitere zahlreiche Jugendliche eine Urkunde und ein Geschenk in Empfang nehmen, deren besonderes soziales Engagement gewürdigt wurde.

Umrahmt und gestaltet wurde der Abend durch die Schulband der RSK, die Akrobatikgruppe sowie einem Solostück am Klavier von Emilie Klemm. Die Abschlussrede der Absolventinnen Sarah Krause, Meggie Reichenberger und Paula Ewinger bereicherte die Feier mit humorvollen Einblicken und Anekdoten zu den vergangenen sechs Schuljahren. Mit einem Sektempfang des Elternbeirats klang dann der offizielle Teil des Abends aus und leitete über zum Abschlussball in der Lechauhalle.