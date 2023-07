Freisprechung: Kreishandwerkerschaft Landsberg verabschiedet 56 neue Gesellen

Von: Nathalie Schelle

Die Staatspreisträger wurden von Roland Böck (l., Sparkasse Landsberg-Dießen), Markus Wasserle (2.v.l., Kreishandwerksmeister), Martin Egger (3.v.l., VR-Bank Landsberg-Ammersee), Landrat Thomas Eichinger (2.v.r.) und BSL-Schulleiterin Marion Rüller (r.) beglückwünscht. © Schelle

Landkreis – Die Handwerksberufe haben eine lange Tradition. Dazu gehört auch die Freisprechung, mit der die ehemaligen Lehrlinge als Gesellen in die Arbeitswelt entlassen werden. Vergangenen Mittwoch konnte Kreishandwerksmeister Markus Wasserle 56 Gesellen freisprechen.

Nicht wie gewohnt in der Berufsschule, sondern diesmal in der Mittelschule Landsberg lud die Kreishandwerkerschaft zur großen Feier. ‚Rappelvoll‚ war die Aula, in der die Gesellen ihre Zeugnisse und Briefe entgegen nehmen sollten.



„Die duale Ausbildung ist besonders und gewinnbringend“, läutet Marion Rüller, Schulleiterin der Beruflichen Schulen Landsberg (BSL), ihre Begrüßung ein. Denn neben der Praxis, die die ehemaligen Azubis in ihrem Ausbildungsbetrieb lernten, wurden ihnen in der Berufsschule auch die nötige Fachtheorie und allgemeinbildende Fächer gelehrt. Dass die Ausbildungsjahre nicht immer leicht waren, weiß auch die Schulleiterin. Umso stolzer können die Gesellen sein, dass sie diesen Lebensabschnitt jetzt geschafft haben. „Hinterfragt, bildet eure Meinung, reflektiert“, rät Rüller ihren ehemaligen Schülern.



Dass dieser Weg für alle auch der erlernte Handwerksberuf bleibt, dazu ermutigte Wasserle die jungen Gesellen. Zwar würden viele Gründe, wie die Inflation oder die gestiegenen Energiepreise, gegen das Handwerk sprechen, gibt er zu. Und trotzdem seien Handwerker Macher, ohne die „es nicht geht“. Gerade jetzt können die Handwerker die Weichen für die Zukunft selbst stellen, so der Kreishandwerksmeister, weil der Handwerkerschaft mittlerweile auch zugehört werde. „Wir müssen uns jetzt zu Wort melden und Lösungsansätze für Probleme entwickeln“. Der gleichen Meinung ist Dietmar Eisenschmid, Geschäftsführer der Handwerkskammer (HWK) München und Oberbayern. „Sie sind gefragt wie nie“, erklärt er den jungen Handwerkern. Bei 1,5 Millionen Menschen, die jährlich in Rente gehen, kämen nur 800.000 Arbeiter nach. Das bedeute viel Arbeit, aber es bedeute auch genauso viele „hervorragende Karrierechancen im Handwerk“.



Unter Beifall aller Beteiligten und mit musikalischer Umrahmung der Stadtjugendkapelle Landsberg konnte der Kreishandwerksmeister die jungen Gesellen freisprechen. Jetzt können und müssen sie selbst entscheiden, wie es in Zukunft weiter gehen soll. „Das Leben bietet viele Chancen – nutzt sie jetzt!“