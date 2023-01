Große Aufgaben

Riverkings: Gut, aber nicht gut genug

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Eine starke Partie lieferten die Riverkings (dunkle Trikots) gegen die Alligators aus Höchstadt ab, hatten am Ende aber erneut das Nachsehen. © HCL

Landsberg – Die klaren Wort des HCL-Präsidiums haben offensichtlich Wirkung gezeigt. Deutlich verbessert präsentierten sich die Riverkings beim letzten Spiel des Jahres 2022. Gleichwohl reichte es wieder nicht für einen Punktgewinn. Der Tabellen­fünfte der Oberliga Süd, die Höchstadt Alligators, hatten am Ende die Nase vorn – 5:4 gewannen sie einen Tag vor Silvester auf dem Landsberger Eis.

Vor der Partie ehrte der HC Landsberg zunächst Sven Gäbe­lein: Er bestreitet gerade seine zehnte Saison im Trikot der Riverkings. Und die legten danach los wie Feuerwehr, bereits nach 18 Sekunden gingen sie durch einen feinen Schuss von Frantisek Wagner in Führung. Es vergingen gerade einmal drei Minuten, da konnten die Landsberger Fans ein weiteres Mal jubeln: Jason Lavallee vollendete zum 2:0. Und weiter ging es Schlag auf Schlag. Höchstadt kam jetzt etwas besser in die Partie und verkürzte auf 2:1, ehe Walker Sommer in Überzahl den alten Abstand wieder herstellte. Doch das sollte nicht reichen. In einem schnellen und turbulenten ersten Drittel kamen die Gäste aus Franken noch vor der ersten Pause zum 3:3-Ausgleich.



In einem über weiter Strecken ausgeglichenen zweiten Drittel musste Florian Reichen­eder in der 33. Minute auf Landsberger Seite nach einem Bandencheck für fünf Minuten auf der Strafbank Platz nehmen. Der HCL kämpfte in der Folge bravourös und ging zunächst sogar durch Nico Strodel in Unterzahl in Führung, bevor Höchstadt durch Neugebauer den Ausgleich zum 4:4 erzielen konnte.



Im letzten Drittel ging es in der offenen Partie hin und her, ehe Höchstadt in der 50. Spielminute den Treffer zum 4:5 erzielte. Der abgefälschte Schuss fand aus Sicht der Gastgeber äußerst unglücklich den Weg ins HCL-Tor. Doch die Riverkings steckten nicht auf, warfen bis zum Schluss alles nach vorne, kamen aber trotz guter Chancen nicht mehr zum Ausgleichstreffer.



Große Aufgaben

Insgesamt zeigten die Lechstädter eine starke Leistung, auf die sie in den nächsten Spielen aufbauen müssen. Und die haben es in sich. Am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) müssen die Riverkings bei den Tölzer Löwen ran und am Freitag (20 Uhr) bei Tabellenführer Blue Devils Weiden. Im nächsten Heimspiel trifft die Truppe von Sven Currmann dann am Sonntag um 18 Uhr auf den Oberliga-Vize Starbulls Rosenheim.