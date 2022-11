Hilfe aus Landsberg für die Ukraine

Von: Susanne Greiner

In der kommenden Woche geht es für die ehrenamtlichen Helfer des Vereins Freiheit-Demokratie aus Landsberg wieder in die Ukraine. © Bieber

Landkreis – Der Winter kommt. Das weiß auch der Landsberger Verein Freiheit-Demokratie. Und wenn es im Sommer etwas ruhiger um die Unterstützung der Menschen in der Ukraine geworden ist, starten erster Vorsitzender Christian Bieber und die anderen Ehrenamtlichen wieder mit Hilfsfahrten. Die Nächste soll in der übernächsten Woche stattfinden. Und dafür sind noch Sachspenden nötig.

„Neben Lebensmitteln, Hygieneartikel und Kleidung wird alles gebraucht, was Licht und Wärme spendet, so einfach ist das“, fasst Bieber zusammen. Das sei besonders deshalb wichtig, weil die Menschen in der Ukraine momentan oft stundenlang keinen Strom haben. Diesmal werde man nicht nach Kiew, sondern über Ungarn nach Mukatschewe fahren. Im Dezember ist eine weitere Fahrt geplant: nach Butcha. Dort werde man Weihnachtspakete verteilen.



Eine Lieferung des Vereins Freiheit-Demokratie bei der letzten Fahrt im Sommer. © Bieber

Für beide Aktionen benötige man dringend Sachspenden. Insbesondere haltbares Essen (z.B. Dosen, Nudeln, alles, was länger als einen Monat hält),. Dazu Hygieneartikel und Windeln für Erwachsene. Wegen des Strommangels sind Solar- oder Kurbeltaschenlampen, Kerzen Powerbanks genauso wie Taschenlampen mit Batterien nötig. Man habe bereits ein Notstromaggregat, benötige aber mehr. Auch Gaskocher samt Kartuschen seien gefragt.



Wer „Freiheit-Demokratie“ etwas spenden möchte: Bitte Christian Bieber kontaktieren, E-Mail: bieber@freiheit-demokratie.de, Telefon 0160/92907111 oder über die Vereins-Webseite www.freiheit-demokratie.de.

Das Atomkraftwerk bei Riwne mit den vorgelagerten Verteidigungsstellungen. © Bieber